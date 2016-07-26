Aracını tankın altına süren taksiciye yeni otomobil

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (ANKESOB), yapılan yazılı açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma adına kent merkezine gelerek ticari taksisini tankların önüne sürüp, onları durdurmaya çalışan taksici Serhan Gül'e, Birlik adına yeni bir taksi verildi.

Gül'e yeni aracının anahtarını teslim eden ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Esnaf kardeşimiz, söz konusu vatan olunca bir an bile düşünmeden ekmek teknesini tankların önüne sürerek, büyük bir fedakarlık göstermiştir." ifadesini kullandı.

Yiğiner, aracı ağır hasar gören esnafın zararını karşılayarak ona destek olmaya çalıştıklarını belirtti.