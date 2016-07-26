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Aracını tankın altına süren taksiciye yeni otomobil

ANKESOB, ticari taksisini tankların önüne süren ve aracında ağır hasar oluşan Serhan Gül'e yeni bir otomobil hediye etti.

Aracını tankın altına süren taksiciye yeni otomobil

ANKESOB, ticari taksisini tankların önüne süren ve aracında ağır hasar oluşan Serhan Gül'e yeni bir otomobil hediye etti.

26 Temmuz 2016 Salı 10:29
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Aracını tankın altına süren taksiciye yeni otomobil

 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (ANKESOB),  yapılan yazılı açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma adına kent merkezine gelerek ticari taksisini tankların önüne sürüp, onları durdurmaya çalışan taksici Serhan Gül'e, Birlik adına yeni bir taksi verildi.

Gül'e yeni aracının anahtarını teslim eden ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Esnaf kardeşimiz, söz konusu vatan olunca bir an bile düşünmeden ekmek teknesini tankların önüne sürerek, büyük bir fedakarlık göstermiştir." ifadesini kullandı.

Yiğiner, aracı ağır hasar gören esnafın zararını karşılayarak ona destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 10:32
Anahtar Kelimeler:
ANKESOBAnkaraMehmet Yiğiner
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