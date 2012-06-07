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Arabuluculuk yasalaştı

Yargıya alternatif bir yol olarak görülen arabuluculuk yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından kabul edilerek yasalaştı.

Arabuluculuk yasalaştı

Yargıya alternatif bir yol olarak görülen arabuluculuk yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından kabul edilerek yasalaştı.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:43
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Arabuluculuk yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, hukuk uyuşmazlıklarını ''arabuluculuk'' yoluyla çözümünü öngören kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Yeni sistem, anlaşmalı boşanma davaları, trafik kazaları, kat mülkiyeti gibi özel hukuku ilgilendiren konularda taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasını amaçlıyor.
Kanuna göre bundan böyle, dava süreci başlamadan önce taraflar anlaşmaları halinde ortak bir arabulucu seçebilecek.
Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamayacak.
Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde, yargılama mahkemece 3 ay süre ile ertelenecek.
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı, bir tutanak ile belgelendirilecek.
Taraflar, arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa anlaşmayı icra mahkemesine ibraz edip icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebilecek. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılacak.
KİMLER ARABULUCU OLABİLİR 
Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olanlar, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmayanlar, arabuluculuk eğitimi tamamlayanlar, Adalet Bakanlığı'nca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar arabulucu olabilecek.
Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek.


AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 01:08
Anahtar Kelimeler:
Arabulucu
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