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Anzer balına rakip çıktı

Bitlis'in Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının, Anzer balına rakip olabilecek kalitede olduğu iddia edildi.

Anzer balına rakip çıktı

Bitlis'in Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının, Anzer balına rakip olabilecek kalitede olduğu iddia edildi.

19 Temmuz 2015 Pazar 12:19
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Anzer balına rakip çıktı

BİTLİS 

Bitlis'in Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının, Anzer balına rakip olabilecek kalitede olduğu iddia edildi.

Hizan Bal Üreticileri Birliği'nce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Hizan İlçesinin Arı Yetiştiriciliğinde Flora Potansiyelinin Belirlenmesi veHizan Karakovan Balının Karakterizasyonu Projesi" kapsamında, ilçedeki 20 farklı bölgeden toplanan ballar, Ege ve İstanbul Üniversitelerinde analiz edildi. Tetkikler neticesinde, Hizan karakovan balının içeriğinde çok değerli bitkiler bulunduğu belirlendi.

Hizan balının Anzer balı kalitesinde olduğunu ileri süren Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hacettepe Üniversitesi laboratuvarlarında da her iki balın karşılaştırmasını yaptırmak için çalışma başlattı.

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje kapsamında ilçedeki farklı bölgelerden topladıkları balların, Ege Üniversitesinde polen analizini, İstanbul Üniversitesinde ise bal analizini yaptırdıklarını söyledi.

Üniversitelerde yapılan tetkiklerde Hizan karakovan balının kalitesinin ortaya çıktığını anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Tetkik sonuçları Hizan karakovan balının Anzer balı kalitesinde olduğunu göstermektedir. Biz de bunu önümüzdeki yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesine götürüp, analizlerini yaparak Anzer balı ile karşılaştıracağız. Anzer Yaylası yüksek rakımlı bir yer. Bizim ürettiğimiz balın, bu yaylada üretilen baldan hiçbir eksiği yok ama analizi yapılmadığındanHizan karakovan balını hak ettiği değere satamıyoruz. Analiz sonuçlarında Anzer balı ile aynı değerleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Hizan balı da Anzer balı gibi hak ettiği fiyata satılacaktır."

"Hizan karakovan balını markalaştırıyoruz"

Hizan balını markalaştırmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Ekinci, coğrafik işaretler için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını ifade etti.

Ekinci, 8 ay içerisinde başvurularının sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, "Bu sayede Hizan balını markalaştıracağız ve birliğimize kayıtlı 432 arıcı bundan böyle marka değeri olan Hizan balının pazarlamasını yapacak. Şu anda kilogramı 50 liradan satılan Hizan balı, markalaştıktan sonra üreticinin de yüzünü güldürecek" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 11:21
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