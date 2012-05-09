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Antalya'daki yıkım gerginliği

Kemer Çıralı sahilinde yıkım kararı alınan işyerlerinin sahipleriyle jandarma arasında yine arbede yaşandı.

Antalya'daki yıkım gerginliği

Kemer Çıralı sahilinde yıkım kararı alınan işyerlerinin sahipleriyle jandarma arasında yine arbede yaşandı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 08:53
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Antalya'daki yıkım gerginliği

     Kemer Çıralı sahilinde yıkım kararı alınan işyerlerinin sahipleri ile jandarma arasında ikinci kez arbede yaşandı. Jandarma tarafından gözaltına alına 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Çıralı sahilinde kaçak yapıldığı belirlenen ve Orman Bölge Müdürlüğü girişimiyle mahkemece tahliye ve yıkım kararı alınan 4 işletmenin sahipleri, yakınları ve vatandaşlardan oluşan grup, sabah saatlerinde Çıralı kavşağında yolu trafiğe kapatmış, yol jandarmanın müdahalesi ile tekrar ulaşıma açılmıştı.
     Yolun ulaşıma açılmasını ardından iş makinelerinin bölgeye gidip yıkıma başlaması üzerine, işyeri sahipleri ve yakınları yolu tekrar ulaşıma kapattı. Jandarmanın müdahalesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından jandarma ekipleri, yolu trafiğe açarak 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
     Daha sonra iş makineleri, işletmelerin yıkımına başladı. İşletme sahipleri eşyalarını işyerlerinden çıkartmaya çalışırken, işletmelerde kalan turistler ise eşyalarını alarak ayrıldılar.
     Bir süre devam eden yıkım çalışmaları, akşam olması nedeniyle durduruldu. Yıkım çalışmalarına yarın devam edilecek.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
Yıkım
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