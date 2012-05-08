Antalya'da yıkım gerginliği

ANTALYA - Kemer ilçesine bağlı Ulupınar köyü Çıralı sahilinde, yıkım kararı alınan 4 işletmenin sahipleri ve yakınları, yolu trafiğe kapattı.



Çıralı sahilinde kaçak yapıldığı belirlenen ve Orman Bölge Müdürlüğü girişimiyle mahkemece tahliye ve yıkım kararı alınan 4 işletmeye giden yetkililer, işletmelerin tahliye edilmesi gerektiğini, kısa süre sonra yıkımın gerçekleştirileceğini bildirdi.



Bunun üzerine işletme sahipleri, yakınları ve vatandaşlardan oluşan grup, Çıralı kavşağında yolu trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yolu açmaları konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, yolun açılmaması üzerine gruba müdahale etti. Yolu trafiğe kapatan grup ile jandarma arasında yaşanan arbedenin ardından grup bölgeden uzaklaştırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.



Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Çıralı sahiline gidemeyen yıkım ekipleri de yolun açılmasının ardından bölgeye gitti. İşyerlerinde yapılacak tespit ve tahliye işlemlerinin ardından yıkıma başlanacağı bildirildi.

