Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

ANTALYA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Kumluca'nın Mavikent beldesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 24,1 kilometre derinlikte oluştu ve ilk bilgilere göre herhangi bir zarara neden olmadı.

Kumluca Kaymakamı: Bana bir olumsuz bir bilgi gelmedi

Kumluca Kaymakamı Salih Işık, 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili, kendilerine Mavikent beldesi, bağlı köyler ya da ilçe genelinden herhangi bir olumsuz bilgi ulaşmadığını söyledi.

Işık, ''Depremi ben de hissettim. Bana bir olumsuzluk yaşandığına dair ulaşan herhangi bir bilgi gelmedi'' diye konuştu.