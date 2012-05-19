Antalya için meteorolojik uyarı

Antalya ve çevresinde akşama kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın batı kıyılarında bu gece başlayan gök gürültülü sağanak yağışın, şiddetini artırarak, akşama kadar Antalya il merkezi ile Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Günoğdu, İbradı, Demre, Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, yağış alanında yaşanabilecek lokal dolu yağışı, yıldırım, anlık kısa süreli fırtına ve lokal su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.

