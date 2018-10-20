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Antalya'da deniz keyfi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, vatandaşlar yüzmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da deniz keyfi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, vatandaşlar yüzmenin keyfini çıkardı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:57
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Antalya'da deniz keyfi

ANTALYA

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler ekimde denizin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 25, hava sıcaklığının da 28 derece ölçülen kentte, vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu. Yabancı turistler de plaja ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği kentte, çocuklar kumsalda oynamanın keyfini yaşadı.

Deniz keyfi yaşayanlardan Erol Halepli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında denize girmenin daha güzel olduğunu söyledi.

Hüseyin Efe Ayaşlıoğlu da ekim ayında denizde güzel vakit geçirdiklerini ifade etti. Ayaşlıoğlu, kentte her mevsim denize girdiklerini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDenizKeyifönce Vatan
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