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Antalya'da çocuklara 'bisiklet ehliyeti'

Antalya'da, bisiklete binen çocuklara trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla "bisiklet ehliyeti" verilecek.

Antalya'da çocuklara 'bisiklet ehliyeti'

Antalya'da, bisiklete binen çocuklara trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla "bisiklet ehliyeti" verilecek.

17 Şubat 2017 Cuma 11:35
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Antalya'da çocuklara 'bisiklet ehliyeti'

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bisiklet kazalarının önlenmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesi ve çocukların trafikte dikkatli olması amacıyla "Ehliyetli Küçük Eller Yollarda Projesi" hazırlandı.

Proje, Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Antalya Şubesi ile protokol imzalanarak, yürürlüğe girecek.

İlk etapta Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bahçeleri ve geniş spor salonları bulunan 10 pilot okul belirlendi. 3'er okulla da eşleşerek, iki ilçede toplam 40 okulda eğitim öğretim gören ve bisikleti olan 12 bin 800 öğrenci tespit edildi.

Sürücü kurslarının ve trafik şubesinin belirleyeceği kriterler kapsamında, pilot okullarda çocuklara yönelik teorik eğitimin ardından, uygulaması gerçekleştirilerek. Başarılı öğrencilere ilk kez "bisiklet ehliyeti" verilecek.

Projeyle çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmesi, hem bisiklet sürerek spor yapması hem de kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. İki pilot ilçedeki eğitimlerin ardından Antalya genelinde yaygınlaştırılacak projenin, Türkiye'de de öncü olması amaçlanıyor.

'Türkiye'de ilk kez Antalya'da başlatıyoruz'

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaptığı açıklamada, çocukların bisiklet sürmek için erken yaşta trafiğe çıktığını söyledi.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da projeyi başlatacaklarını vurgulayan Arslan, "Bisiklet ehliyeti vereceğiz, yani 'Kuralları biliyor' diye sertifika düzenleyeceğiz. Bunun herhangi bir yaptırımı yok, normal ehliyet değil, yaka kartı gibi olacak. Başka sonuçlar doğuracak bir şey değil ancak çocuklarımızın bu işi bildiklerini ve öz güven kazanabilmeleri için yapıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya İl Milli Eğitim MüdürlüğüBisikletBisiklet Ehliyeti
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