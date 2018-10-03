Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98107
ALTIN
232.985
DOLAR
6.0182
STERLİN
7.8241
EURO
6.9630
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek

Rusya'daki Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak sporcular arasında bulunan Gamze Soğuksu, 3 yıl önce hayatını kaybeden annesinin hatırası için madalya mücadelesi yapacak.

Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek

Rusya'daki Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak sporcular arasında bulunan Gamze Soğuksu, 3 yıl önce hayatını kaybeden annesinin hatırası için madalya mücadelesi yapacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:24
0 Okunma
Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek

Rusya'da yapılacak Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak sporculardan 15 yaşındaki Gamze Soğuksu, 3 yıl önce yaşamını yitiren annesinin hatırası için ringe çıkacak. 

Annesinin yapmasını istediği dövüş sporlarına üç yıl önce onu kaybettikten sonra başlayan Gamze Soğuksu, katıldığı ilk turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Rusya'daki Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na gidecek sporcular arasına seçilen Gamze, 8 Ekim'de başlayacak şampiyonada 46 kiloda madalya için mücadele edecek.

Gamze, Avrupa kulvarında yumruklarını, kendine güç veren annesinin hatırası için sallayacak. 

Gamze Soğuksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce okulda tanıştığı antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun kendisini boks yapmaya davet ettiğini söyledi.

Teklifi kabul ettiğini ve "Birkaç ay gider sıkılırsam bırakırım" diye düşünerek bu spora başladığını anlatan Gamze, "Bir anda boks hayatım oldu. Yoğun bir çalışma sürecine girdim. Her gün boks antrenmanlarına gidiyorum. Okuluma herhangi bir olumsuz etkisi olmuyor. Boks yaptıkça kendime güvenim artıyor. Boks bana güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Annesinin dövüş sporları ile uğraşmasını çok istediğini aktaran Gamze, şöyle konuştu:

"Annem üç yıl önce hayatını kaybetti. Küçüklüğümden beri benim dövüş sporları ile uğraşmamı istiyordu ama o yaşarken olmadı. Annem vefat ettikten iki ay sonra İbrahim hocayla tanıştım ve boksa başladım. Severek devam ediyorum. Spor bana güç veriyor. Annem için daha çok çalışıyorum. Avrupa'da annem için dövüşeceğim. Madalya kazanmak için mücadele edeceğim."

Antrenör Gündoğdu: İlk deneyimimizde İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz

Milli boksörün antrenörü İbrahim Gündoğdu ise aynı zamanda Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı'nda antrenörlük yaptığını belirterek, "Kampta sporcum Gamze'nin de bulunması mutluluk verici. Gamze ile 3 yıldan beri Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü imkanları ile çalışıyoruz." dedi. 

Gamze'den ümitli olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Kızımız iki yıl sadece antrenmanlara katıldı. İki yıllık hazırlığın ardından bu yılın başlarında katıldığı ilk şampiyonada birinci oldu. Şimdi de ilk Avrupa şampiyonasına gidiyor. İlk deneyimimizde İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da Gamze'nin başarılı bir sporcu olduğuna işaret ederek, "Gamze, kişilik ve karakteri ile hanımefendi bir kız. Geldiği günden bu yana arkadaşları ile uyumlu şekilde çalışma sürecine girdi. Gamze'nin tecrübesi az ama bunu aşıp madalya alacağına inanıyorum. Tekniğini ringe yansıtabilirse Avrupa'da madalya alır ve finale yükselir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Annesinin HatırasıRusyaGamze Soğuksu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu
Asırlık dikiş makineleri Ferzende ustaya emanet
Asırlık dikiş makineleri Ferzende ustaya emanet
Çikolatanın ödüllü kardeşleri
Çikolatanın ödüllü kardeşleri
Huzuru 'sanatta' buldu
Huzuru 'sanatta' buldu
Konya'nın 62 yıllık etli ekmek ustası
Konya'nın 62 yıllık etli ekmek ustası
'Yaşlıların beklentileri sadece bakım ve hizmet almak değil'
'Yaşlıların beklentileri sadece bakım ve hizmet almak değil'
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı
'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ