Annesini kanserden kaybeden Bartu için uygun bağışçı aranıyor

Trabzonlu Soner ve Damla Menteşe çiftinin ilk çocuğu olan ve 4 yıl önce annesini yumuşak doku kanserinden kaybeden Deniz Bartu, yaklaşık 2,5 yıl önce KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi aciline kaldırıldı. Burada çocuk hematolojisi bölümüne yönlendirilen ve yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Deniz Bartu'nun hemen tedavisine başlandı.

Tedavi süreci bir süre iyi giden ancak 2,5 ay önce farklı şikayetlerle yeniden hastaneye başvuran Deniz Bartu'nun hastalığının tekrarladığı öğrenildi.

Tedavisi KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde süren ve kök hücre nakli gereken küçük Deniz için donör arayışına girildi. Babası ve kız kardeşinin doku tiplerinin uyuşmaması üzerine Deniz Bartu için Türkkök üzerinden verici aranmaya başlandı.

Baba Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için başlattığı kampanya da kısa sürede Trabzon sınırlarını aşarak, yurt içi ve dışında birçok kesime ulaştı.

Baba Menteşe ve hastane yetkilileri, sadece Deniz Bartu değil diğer hastalara da umut olmak isteyenlerin, gönüllü bağışçı olmak üzere Türkkök'e başvurması çağrısında bulundu.

"Yardım çağrım bütün hastaların umudu olmaya başladı"

Baba Soner Menteşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun iyileşmesi için 2,5-3 ay içerisinde kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi.

Kendisinden ve küçük kızından örnek alındığını ancak dokularının uyuşmadığını dile getiren Menteşe, "Aile yakınlarına da bakıldı ama onların da uyumsuz olduğu anlaşıldı. Hastanemizdeki hocalarımız da yurt içi ve dışındaki taramalarla ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri nakil yapılacak Ankara Üniversitesi ile yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Menteşe, donör arayışıyla ilgili sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yardım çağrım o kadar büyüdü ki 3-4 günde kocaman bir lösemi ailesinin, ilik bekleyen bütün hastaların umudu olmaya başladı. Bana hem hasta yakınlarından hem yardım etmek isteyenlerden çok fazla geri dönüşler oldu. Başlattığım kampanya sadece oğlum için değil, Deniz Bartu gibi ilik bekleyen tüm hastalar için. Deniz Bartu için kendi çevremizden bulduğumuz donör belki başka bir hastanın umudu olacak, başka bir hastanın da bulmuş olduğu donör belki de bizim umudumuz olacak. Bu gerçekten önemli."

"Deniz Bartu olarak yola çıkıyoruz ama nice yürekler var"

Vatandaşlara donör olmaları için Türk Kızılayına başvurmaları çağrısı yapan Menteşe, "Verecekleri en fazla 3 küçük tüp kandır. Ondan sonra da hayatları boyunca onlara dua edecek aile sahibi olurlar. Bu belki de dünyada bir insanın başına gelebilecek en güzel şeydir." dedi.

Menteşe, başlattığı kampanyaya Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun'dan destek geldiğini ifade ederek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz Deniz Bartu olarak yola çıkıyoruz ama bu iliği bekleyen nice Deniz Bartular, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar, yürekler var. Bunu yaşayan yüzlerce aile var. Herkesin çocuğu çok değerli. O yüzden çocuklarımıza bir umut, ışık olabilmemiz için yapmanız gereken hayatımızdan 5 dakika ayırıp Kızılaya giderek ilik donörü olmak. Başka bir şey istemiyorum. Umut Bartu'nun kurtulma ihtimali var. Bu azımsanamayacak derecede bir ihtimal. Bu ihtimali yaşatabilmemiz, devam ettirebilmemiz için uygun donör ve ilik bulmamız gerekiyor. Ben eşimi kaybettim ama oğlumuz yaşasın istiyorum."

"Kemik iliği nakli için taramalarımızı başlattık"

KTÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis de Deniz Bartu'nun tedavisine hastalığının tekrarlaması nedeniyle 2,5 ay önce yeniden başladıklarını anlattı.

Reis, hastaya yoğun bir tedavi uygulandığını belirterek "Buradaki amacımız da bir an önce o kötü hücrelerin hem kemik iliğinden hem testis dokusundan yok edilmesidir. Bunu sağladıktan sonra da amacımız kemik iliği naklinin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kemik iliği nakli için Ankara'daki bir merkezle görüştüklerini aktaran Reis, şunları kaydetti:

"Kemik iliği nakli için taramalarımızı başlattık. Deniz'in babasından, kardeşinden tarama yaptık ama maalesef uyumlu gelmedi. En önemli şans aile içinde bir uyum olmasıdır. Bu başarıyı çok tetikler. Aile içinde uyum olmayınca akraba dışı aramalara başlamak istiyoruz. Buna da başlayabilmek adına onu göndereceğimiz merkezdeki hekim arkadaşlarla görüştük. Türkiye'de donör taraması yapan merkezler var, onlarla da görüşüldü. Deniz Bartu için aslında donör taraması başlatıldı ve yapılıyor. Hedefimiz öncelikle kemik iliği nakli yapılabilmesi için hastalığının iyileştirilebilmesidir."