Annelere organik gül

Vedat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin metrekarelik serası ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük gül serasına sahip olduğunu söyledi.



Anneler Günü'nde sevgiyi ifade etmenin en ekonomik yolunun ''bir dal gül'' olduğunu bildiren Aydın, ''Organik yetiştirdiğimiz gülleri Anneler Günü için kesmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Adana, Konya ve Mersin'e göndermeye başladık. Pazar gününe kadar yaklaşık 60 bin dal kesme gül sevkıyatı yapacağız'' dedi.

Gül üretiminin tamamen organik olduğunu ifade eden Aydın, 5 farklı renkte üretim yaptıklarını anlattı.

Beyaz, sarı, kırmızı ve pembe renklerin yanında iki rengi bir arada barındıran sarı-kırmızı güller de ürettiklerini belirten Aydın, ''Özellikle Galatasaraylı fanatikler anneleri için bu gülleri istiyor. Bunun için özel siparişler de aldık" dedi.