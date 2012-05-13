"Anneler Günü"nde polise sığındı

Konya'da birçok kez eşi tarafından kendisinin ve çocuklarının darp edildiğini iddia eden kadın polise sığındı.



Dört çocuk annesi Ceylan Y. (30), eşinin kendisini ve çocuklarını darp ettiği gerekçesiyle polisi aradı.

Doğuş Mahallesi'ndeki olay yerine giden ekipler, Ceylan Y. ile 2 çocuğunu alarak Konya Numune Hastanesi'ne getirdi.

Gazetecilerin ''Bugün Anneler Günü. Darp edildiğiniz öne sürülüyor. Doğru mu?'' sorusuna Ceylan Y, ''Bugün Anneler Günü evet. Eşim beni ve çocuklarımı sürekli dövüyor'' dedi.

Darp raporu almak için beklediği sırada Ceylan Y, gazetecilere, ''Beni ve çocuklarımı eşim sürekli dilendiriyor. Daha önce de şiddete dayanamadığım için eşimden şikayetçi oldum. Bir süre kadın sığınma evinde kaldım. Annem beni kaldığım yerden çıkardı. Bugün yine dövdü'' dedi.