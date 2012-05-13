Anneler Günü nedeniyle 5 gün açık görüş

Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 14-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kapalı görüşleri, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yaptırılacak.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmeliğin ''Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş'' alt başlıklı 15. maddesi gereğince ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 14-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kapalı görüşlerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yaptırılmasının uygun görüldüğü belirtildi.