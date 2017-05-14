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Anneler 'günleri'nde çalışmaya devam ediyor

Eskişehir'de merkez Odunpazarı ilçe belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın işçiler, Anneler Günü'nde de sokakları süpürerek mesai yaptı.

Anneler 'günleri'nde çalışmaya devam ediyor

Eskişehir'de merkez Odunpazarı ilçe belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın işçiler, Anneler Günü'nde de sokakları süpürerek mesai yaptı.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:17
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Anneler 'günleri'nde çalışmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de merkez Odunpazarı ilçe belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın işçiler, Anneler Günü'nde de sokakları süpürerek mesai yaptı.

Şehrin en işlek caddelerinin genel temizliğini yapan kadınlar, her yıl mayıs ayının 2. haftası kutlanan Anneler Günü'nde de işlerinin başındaydı.

Yaklaşık 4 yıldır belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan 37 yaşındaki Nazlı Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz emekçi anneler, bütün öz güvenimizle azimle çalışıyoruz. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. 11 yaşından beri çalışıyorum. Ne yapıyorsak evlatlarımız için yapıyoruz." dedi.

"Oğlum olmadan ilk Anneler Günüm"

Belediye temizlik görevlisi Döndü Ok da uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Çalışmak ibadettir. Çocuklarımız için çalışıyoruz. Tek çocuğum var o da Çanakkale'de asker. Oğlum olmadan ilk Anneler Günüm. Dört gözle aramasını bekliyorum."

AA

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