Anne-kız başarı için kürek çekiyor

Altınboynuz Spor Kulübünün lisanlı sporcusu olan kızı 16 yaşındaki Dila Eylül Semiz'i antrenmanlara götüren Özlem Semiz, bir süre sonra kürek sporuyla ilgilenmeye başladı.

Küçük yaşta annesinin tavsiyesiyle kürek sporuyla tanışan Dila Eylül Semiz, kendisini antrenmanlara götüren annesinin de bu sporu yapmasını istedi. Bir süre sonra çocuğunun ısrarına dayanamayan anne Semiz, kulübün lisanslı sporcusu oldu.

Sapanca Gölü'nde düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası'nda ilk kez kızıyla yarışan Semiz, "Büyük Kadınlar 4 Çifte" kategorisinde 2 bin metrede mücadele etti.

Kızıyla aynı şampiyonada yarışmanın heyecanını yaşayan anne Semiz, başarı elde etmek için kızıyla kürek çekmeye devam etmek istiyor.

"Kürek sporuna devam edeceğim"

Özlem Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kürek sporuyla ilgilendiğini, kendisinin 1 yıl önce bu spora başladığını anlattı.

Yaş ortalaması en yüksek ekibin kendileri olduğunu aktaran Semiz, "Kızımı getirip götürdüğüm için ben de devam ettim. Bizim için gayet olumlu etkisi oldu. Kızımla birlikte spor yapıyoruz. Bu zamana kadar sürekli bir spor yapmamıştım. Benim için iyi bir deneyim oldu." diye konuştu.

Semiz, Sapanca Gölü'nde düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası'nda "Büyük Kadınlar 4 Çifte" kategorisinde mücadele ettiklerini ancak ikinci elemede yarışa katılamadıklarını belirterek, şimdi 29 Ekim'de yapılacak yarışlara hazırlanacaklarını kaydetti.

Kızıyla aynı kulvarda yarışmadıklarını ama onu izlemenin çok keyifli olduğunu dile getiren anne Semiz, şöyle devam etti:

"O da beni ilk defa izledi. Güzel oldu bizim için. Herkesin bu spora başlaması gerek. Fizik açısından da sağlık açısından da çok faydası var. Bırakmayı düşünmüyorum, devam edeceğim. Hobi olarak, sağlık açısından başladık ama yarışlara katılmak da bizim için güzel bir aktivite oluyor. Katılıyoruz ama tabii çok büyük beklentimiz yok."

Genç sporcuları geçmeyi çok istediğini ancak bunun zor olduğunu ifade eden Semiz, bunun için çok çalışması gerektiğini söyledi.

"Aynı sporu yaptığımız için çok mutluyum"

Altınboynuz Spor Kulübü sporcusu Dila Eylül Semiz de kürek sporuna annesinin teşviki sonucu başladığını belirterek, 2 yıldır kürek çektiğini anlattı.

Bir süre sonra annesinin de kürek sporuyla ilgilenmeye başladığını aktaran Dila Eylül, "Bu durumdan çok memnunum. Annemin ilk başladığı zamanlarda 2 bin metrede yarışacağını hiç düşünemezdim ama çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Annemden daha önce başladığım için o bana,' Nasıl yapacağım, kürek sonunu getireceğim?' diye soruyor. Beraber konuşuyoruz, tartışıyoruz ama aynı sporu yaptığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dila Eylül Semiz, annesiyle daha çok teknik konuları konuştuğuna dikkati çekerek, "Annem beni geçebilir mi bilemiyorum. Performansı gayet iyi gözüküyor şu anda. İki farklı yaştaki insan, anne-kız özellikle bu sporu yapabiliyor. Her yaştaki insan rahatlıkla yapabilir. Böyle bir örnek de var karşılarında. Ailece bir aktivite yapmak isterlerse kürek çok güzel bir seçim bence." değerlendirmesinde bulundu.