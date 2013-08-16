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Ankara' ve İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 34 yaralı

Ankara' ve İzmir’de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Ankara' ve İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 34 yaralı

Ankara' ve İzmir’de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:22
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Ankara' ve İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 34 yaralı
ANKARA

Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhur Rutbil yönetimindeki 34 UYY 49 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 57. kilometresindeki Bezirhane beldesi yakınlarında Fazlı Güçlü'nün kullandığı 50 UR 262 plakalı briket taşıyan tıra arkadan çarptı.
Kazada, Mardin-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün muavini Cemil Akbulut (39), olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 34 yolcu ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İZMİR
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşildere Caddesi Tepecik Köprüsü mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SS 868 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynettin Alpboğa'ya (34) çarptı.
Kazada, Alpboğa olay yerinde yaşamını yitirdi. Bariyerlere çarpıp durabilen otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
Kazayı gören Ozan Saltabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin çarptığı kişinin havaya fırlayıp refüje düştüğünü belirterek, aracın çarptıktan sonra fren yaptığını iddia etti.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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