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Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi

Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gelen kepenekli çobanlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kaval çalarak koyun sürüsü gezdirdi.

Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi

Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gelen kepenekli çobanlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kaval çalarak koyun sürüsü gezdirdi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 15:42
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Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ev sahipliğinde, İZFAR Fuarcılık tarafından, 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin tanıtımı amacıyla kamyonetlerle, çobanların kucağında şehre inen minik kuzular, vatandaşlar ve çocuklardan ilgi gördü. ÇobanlarKızılay'da kaval çalarak mesleğin geleneğini de yansıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven de alana kepeneğini giyerek geldi.

Güven, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın kırsalında birçok projeye ve ilke imza attıklarını ifade etti.

Çobanlara ilişkin bir fuarın daha önce düzenlenmediğini dile getiren Güven, bu önerinin kendilerine çobanlardan geldiğini anlattı. Çobanların taleplerini değerlendirdiklerini belirten Güven, "Biz çobanlarımızı dinledik, onların ihtiyacına karşılık verdik. Ekiplerimiz var gücüyle, gece gündüz çalıştılar, bu organizasyonu bugüne getirdiler." dedi.

"Sesimizi duyurmaya geldik"

Gölbaşı'ndan gelen Ümit Eker (36), 25 yıldır çobanlık yaptığını söyledi.

Mesleğin şartlarının zorlaştığını ifade eden Eker, "Sesimizi duyurmaya geldik. Meslek çok zor. 24 saat içindesin, gecemiz gündüzümüz yok. Dağlarda yatıyoruz, kar, kış demiyoruz. Dışarıdayız, gece dağdayız. 6-7 ay dağlarda yatıp kalkıyoruz." dedi. 

Konuşmaların ardından, bir Ankara keçisi makine ile kırkıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkaraKoyun Sürüsü15 Temmuz Kızılay Milli İrade MeydanıİZFAR Fuarcılık
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