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Ankara'nın 'Çılgınları' sağlıklı yaşam için her sabah yürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendilerini "Çılgınlar" ekibi olarak adlandıran 47-70 yaşlarındaki 20 kişilik grup, yaz kış demeden 15 yıldır her sabah yürüyüş yapıyor.

Ankara'nın 'Çılgınları' sağlıklı yaşam için her sabah yürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendilerini "Çılgınlar" ekibi olarak adlandıran 47-70 yaşlarındaki 20 kişilik grup, yaz kış demeden 15 yıldır her sabah yürüyüş yapıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:51
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Ankara'nın 'Çılgınları' sağlıklı yaşam için her sabah yürüyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendilerini "Çılgınlar" ekibi olarak adlandıran yaşları 47 ile 70 arasında değişen 20 kişi, 15 yıldır her sabah sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyor.

Emekli ve çalışanlardan oluşan 20 kişilik ekip, sağlıklı yaşam için her gün 06.30'da Yeşil Çubuk Parkı'nda toplanıyor. Ekip lideri Mehmet Ali Kıymet, yoklama alıyor, emekli antrenör Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş (68) da ısınma hareketleri için tekmil veriyor.

Şartlar ne olursa olsun spordan vazgeçmedikleri için kendilerine "Çılgınlar" adı veren ekiptekiler, parktan Çubuk Çayı Vadisi ile Çubuk Barajı'na yürüyor.

Her hafta farklı parkur belirleyen ekip, karlı ve yağmurlu havaya aldırış etmeden bazen 30 kilometre yürüyor. Sporunu tamamlayan ekiptekilerden kimisi çevre temizliği yapıyor, kimisi de rızkının peşinde koşuyor.

"Şartlar ne olursa olsun yürüyüş yapıyoruz"

Çılgınlar grubundan Recep Taş, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana spora önem verdiğini, yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğu ekiple de 15 yıldır yürüdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan çekirdek bir kadroları olduğuna dikkati çeken Taş, "Zaman zaman sayımız 40-50'yi buluyor. Şartlar ne olursa olsun burada buluşup, yürüyüş yapıyoruz. Bunun yanı sıra değişik mekanlarda sosyal etkinliklerimiz de oluyor." dedi.

Spor yaptıkça hareket kabiliyetinin arttığını aktaran Taş, ısınma hareketleri ve yürüyüşün en az bir saat sürdüğünü, herkesin ekiple spor yapabileceğini söyledi.

AA

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