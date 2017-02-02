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'Anadolu aslanı'na zorlu kışta özel bakım

Anadolu'nun en iri köpek ırkları arasında yer alan Aksaray malaklısı, zorlu kış şartlarından sahiplerinin özel bakımıyla korunuyor.

'Anadolu aslanı'na zorlu kışta özel bakım

Anadolu'nun en iri köpek ırkları arasında yer alan Aksaray malaklısı, zorlu kış şartlarından sahiplerinin özel bakımıyla korunuyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 11:55
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'Anadolu aslanı'na zorlu kışta özel bakım

Aksaray malaklısı yetiştiricisi Fatih Dağdaş (30), yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri Aksaray malaklısı cinsi köpeklere baktığını ve bugüne kadar yüzlerce hayvan yetiştirdiğini söyledi. 

Malaklıların diğer köpek ırklarından farklı olduğunu ve bu nedenle özenle bakımlarını yaptığını belirten Dağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu köpeklerin diğer köpek ırklarından çok farklı yanları var. Özellikle bakımları çok zor. Bu yapıya, cüsseye ulaşana kadar çok emek veriyoruz. Küçüklükten itibaren hayvanın 3 öğün karnını sütle, etle doyururuz. Hastalanmamasına çok dikkat ediyoruz. Malaklı köpekleri çok emek ister. Dışarıdan göründüğü gibi bu yapıya ulaşmaları kolay değil. Ama ben bunlarla uğraşmayı çok seviyorum."

Dağdaş, malaklıların mevsime göre bakımlarının farklılık gösterdiğini ifade ederek, "Malaklıların özellikle kışın bakımları daha da zor oluyor. Günlük sıcak sularını koyuyorum, mezbaha mezbaha gezip onlar için özel et getiriyorum. Kuru yerde yattığı zaman soğukta hasta olduklarından dolayı kulübelerine otlardan hasır yapıyorum. Bunların karnı doymadı mı bakımları yapılmadı mı olmuyor. İşim, gücüm bunların bakımı. Sabah kalkarım, yaraları, hastalıkları var mı, yiyip içiyorlar mı, devamlı bunlarla uğraşırım. Çünkü benim işim bu." ifadelerini kullandı.

"Bunlar benim çocuklarım gibi"

Şu an 15 gün önce doğan 6 eniğe adeta gözü gibi baktığını anlatan Dağdaş, şunları kaydetti:

"Malaklılarda her yaşın ayrı bir bakımı gerekiyor. Soğuk olduğu zaman enikleri genellikle sıcak odaya alıyorum. Sobalarını yakarım. Bunların yumurta, süt ve buğday unundan oluşan yal dediğimiz özel yemeği var. Onları veririm. Özellikle eniklerin bakımı çok önemli. Bunlar benim çocuklarım gibi, hiç ayrım yapmıyorum. Sabahtan akşama kadar bunlarla oynarım, çocuklarıma nasıl ilgi gösteriyorsam bunlara da aynı. Seviyorum, hobim bu."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aksaray MalaklısıFatih DağdaşKöpekKöpek ırkları
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