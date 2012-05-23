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''Anadilim Türkçe'' konferansı

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Kaçalin: ''Sade ve saf olan annelerin dilidir. Eski toprağımız ve eski dilimiz yaşarsa çok güzel olur''

''Anadilim Türkçe'' konferansı

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Kaçalin: ''Sade ve saf olan annelerin dilidir. Eski toprağımız ve eski dilimiz yaşarsa çok güzel olur''

23 Mayıs 2012 Çarşamba 08:47
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''Anadilim Türkçe'' konferansı

    Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin,  ''Sade ve saf olan annelerin dilidir. Eski toprağımız ve eski dilimiz yaşarsa çok güzel olur'' dedi.
     Prof. Dr. Kaçalin, Bülent Ecevit Üniversitesi'nce (BEÜ) Prof. Dr. Arif Amirov Salonu'nda düzenlenen ''Anadilim Türkçe'' konulu konferans ile ''Ses Bayrağı Ödül Töreni''ne katıldı. 


     Konferans öncesi bir gazetecinin ''Spikerlere ne gibi önerileriniz var?'' sorusu üzerine Prof. Dr. Kaçalin, ''Anneannelerinin dillerini kullansınlar. En temiz su dağda olduğu gibi en temiz dil de köydedir. Sade ve saf olan annelerin dilidir. Eski toprağımız ve eski dilimiz yaşarsa çok güzel olur'' diye konuştu.
     Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Kaçalin, konferansta yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu döneminde dilin tek olduğunu, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar her yerde Türkçe'nin konuşulduğunu söyledi.
     Türkiye'de, Türkoloji çalışmalarının batının siyasi çalışmalarının devamı gibi olmaması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kaçalin, şunları kaydetti:
     ''Bir büyüklenme ve kibirlenme de olmamalıdır. Sizler ne okuduğunuzu, niçin okuduğunuzu bilirseniz, biz tekrar büyürüz. Sizler işi iyi bileceksiniz. İçinizde Tibetçe bileniniz var mı? Yok. Ben size 2-3 kelime Tibetçe konuşsam, eliniz mahkum beni dinleyeceksiniz. Hatta birazda psikolojik çöküntü yaşayacaksınız. Ama size Türkçe yönünden üstün basarsam, buradaki herkese üstün gelmişimdir. Asıl üstünlük budur. Asrımızda 6 dil bilen daha geçerlidir. Benim bir öğrencim vardı, Almanca'yı biliyordu. Almanya'da, İngilizce ve Fransızca da öğrenmiş. Bana Japonca kursuna gittiğini söyledi. Niye gittiğini sorduğumda ise iş arıyorum, bana '(3. ve 4. dilin ne) diye soruyorlar' dedi. Biz Türkçe'yi üçüncü ve dördüncü dili öğrenmek için iyi öğreneceğiz. Ben Türkçe'den faydalanıyorsam ondan yararlanmalıyım. O ölmemeli, desteklemeliyim.''
     Türk Dil Kurumu Başkanı Kaçalin, etkinlik çerçevesinde üniversite tarafından her yıl düzenlenen ''Ses Bayrağı Ödülleri''ni, Zonguldak İlköğretim Okulu'na, Truva Yayınları Başeditörü Hüseyin Movit ile yazarlar Fatma Kılıç ve Ahmet Ümit'e verdi.
     BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 00:49
Anahtar Kelimeler:
Anadilim Türkçe
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