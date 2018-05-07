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Amigurumi bebek yapıyor

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Sudenaz Özçelik, yaşıtları gibi oyuncak bebeklerle oynamak yerine beş şiş veya tığ ile amigurumi bebekler üretiyor.

Amigurumi bebek yapıyor

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Sudenaz Özçelik, yaşıtları gibi oyuncak bebeklerle oynamak yerine beş şiş veya tığ ile amigurumi bebekler üretiyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
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Amigurumi bebek yapıyor

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Sudenaz Özçelik, yaşıtları gibi oyuncak bebeklerle oynamak yerine beş şiş veya tığ ile yöreye ait "analı kızlı" ile amigurumi bebekler üretiyor. 

Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile ablasının aracılığıyla tanışan Özçelik, kısa zamanda merkezin maskotu haline geldi. Okuldan arta kalan zamanlarını merkezde geçiren Özçelik, birbirinden renkli bebekler örüyor.

Harput Ekrem Uzel Ortaokulu'nda okuyan ve derslerinde de başarılı olan Özçelik, yaptığı amigurumi bebekleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Özçelik'in el emeğiyle şiş ve tığla yaptığı, içini elyafla doldurduğu örgü bebekleri beğeniliyor.

"Denedim ve öğrenmeye başladım"

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çabalayarak zamanla örgüyü öğrendiğini belirterek, boş vakitlerinde merkezde örgü ördüğünü, zamanını bebek yaparak değerlendirdiğini söyledi.

"Yapabilir miyim diye düşündüm, denedim ve öğrenmeye başladım." diyen Özçelik, şöyle konuştu:

"Okuldan çıktığım zaman HEM'e geliyorum. Burada derslerimi yapıyorum. Ondan sonra örgüye başlıyorum. Yaptığım bebekleri sergi masamıza seriyoruz. Gelen misafirlerimiz bebekleri beğeniyor. Gelen turistler bebeklerimizi alıyor. Bebeklerin kimin yaptığını soruyorlar ben de onlara anlatıyorum."

Kadınlara yardım etmek istiyor

Farklı renkte bebekler ördüğünü ifade eden Özçelik, başta zorlandığını ama öğretmeninin desteği ve kendi çabasıyla bebek yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Boş zamanda oturmak veya oynamak yerine burada bebek ördüğünü anlatan Özçelik, ileride öğretmen olmak istediğini, maddi imkanı iyi olmayan kadınlara yönelik çalışma yapmak istediğini dile getirdi.

Sudenaz üretmeyi seviyor

Merkezde eğitmen Ayfer Vural da 50 kursiyerin eğitim aldığını, Harput'un kültürünü tanıtmak amacıyla el işleri yaptıklarını söyledi.

Vural, "Sudenaz başka çocuklar gibi sokaklarda oynamayı sevmiyor. Çok zeki bir çocuk ve bir şeyler üretmek istiyor. Sudenaz, gelen misafirimizi tatlı diliyle karşılıyor ve çok güzel tanıtım yapıyor. Kendi elleriyle beş şişle analı kızlı dediğimiz bebeğimizi yapıyor. Amigurumi bebek var. Onu da tığla yapıyor. İki şişle bebek yapıyor. Sudenaz yaptıklarını satarak kendisi için harçlık da elde ediyor. Bebekleri satıldığı zaman çok mutlu oluyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Analı KızlıAmigurumi BebekHalk Eğitim MerkeziElazığ
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