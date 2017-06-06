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Ameliyata akülü arabayla

İzmir'de ameliyata girecek olan çocuklar, korku ve endişelerini akülü arabayla atıyor.

Ameliyata akülü arabayla

İzmir'de ameliyata girecek olan çocuklar, korku ve endişelerini akülü arabayla atıyor.

06 Haziran 2017 Salı 14:04
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Ameliyata akülü arabayla

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğine hayırseverlerin bağışlarıyla 3 adet akülü araba alındı. Arabalardan ikisi ameliyata gidecek çocuklar için kliniklerde kullanılmaya başlandı. Bu uygulamayla çocuklar sedye yerine akülü araba ile eğlenerek ameliyata gidiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, hastanenin çocuk hastalıkları konusunda önemli referans merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Akbulut, "Çocukların ameliyathane korkularını yenmek için yakında açılışını yapacağımız bir ameliyathane oyun odası ve röntgen odası ile ilgili bir resimli kitapçık hazırladık. Bu arabalar da projenin bir parçası. Yakın zamanda acil servisi de benzer bir mantıkla düzenlemiştik. Çocuklara ameliyat korkusunu bir nebze unutturabilmek en büyük mutluluğumuz. Arabaların bağış olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü bu çocukların duygularını paylaşan duyarlı vatandaşlarımız var. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bademcik ameliyatı olan 5 yaşındaki Efraim Çakır'ın ailesi şaşkınlık ve sevinçlerini dile getirerek, böyle bir düşünce için gönüllü bağışçılara ve hastane yönetimine teşekkür etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Akülü ArabaİzmirAmeliyata Girecek Olan çocuklar
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