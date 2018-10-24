Amca yeğen '8 köşeli şapka' için mesaide

Geçmişte erkek giyiminin önemli simgelerinden 8 köşe şapkalar, bugün daha çok kırsalda yaşayanlar tarafından tercih ediliyor ya da kültürel etkinliklerde yöresel kıyafet amaçlı kullanılıyor.

Geleneksel 8 köşe şapkalara ilginin azalmasıyla unutulmaya yüz tutan mesleğin kentteki son 4 temsilcisi arasında, amca Nevzat Yentur ile yeğeni Fethi Yentur da bulunuyor. Amca yeğen, iş yerlerinde, yaklaşık 10 yıldır tatlı bir rekabetle imal ettikleri şapkaları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

"Bizler de bırakırsak bitecek bu meslek"

Amca Yentur, yaptığı açıklamada, çocuk yaşta babasından öğrendiği şapkacılık mesleğini 64 yıldır severek sürdürdüğünü belirtti.

Geçmişte daha çok rağbet gören 8 köşe şapkalara ilginin azalması sonucu kentte bu mesleği sürdüren birkaç usta kaldığını ifade eden Yentur, çalıştıracak çırak bulamadıklarından yakındı.

Yentur, "Şapkacılığa heves yok, kimse çocuğunu göndermiyor. Herhalde zor bir meslek olduğu için. Bizler de bırakırsak kökten bitecek bu meslek." dedi.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı kardeşinin ölümü sonrası yeğenini yanına aldığını aktaran Yentur, daha sonra işi öğrenen yeğeninin, meslekte ustalaştıktan sonra aynı sokakta kendi dükkanını açtığını dile getirdi.

"Bu mesleği severek yapıyoruz"

Yeğeniyle ilk zamanlar aralarında sıkı bir rekabet olduğunu ancak zamanla bunun yerini dayanışmaya bıraktığını vurgulayan Yentur, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. 8 sekiz köşe şapkamız her tarafta isim yapmış, hakikaten şöhretine ulaşmış bir şapkamız. Yaptığımız işten de memnunuz, işimizi severek yapıyoruz. Şapkalarımız bugün Türkiye'nin her tarafına gidiyor, talep noktasında bir şikayetimiz yok ancak yalnız çalıştığımızdan iş bitiremiyoruz, eleman yok, şikayetimiz bu."

"Gücümüz yettiğince bu mesleği devam ettireceğiz"

Fethi Yentur ise geçmişte şehirde yaşayanların da sıklıkla kullandığı 8 köşe şapkaları, bugün daha çok köylerde yaşayanların tercih ettiğini ya da kültürel etkinliklerde yöresel kıyafetlerle kullanıldığını kaydetti.

Genç nesiller üzerinde yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu 8 köşe şapka gibi birçok kültürel değerin ya unutulmaya yüz tuttuğunu ya da olması gereken konumda olmadığını vurgulayan Yentur, şöyle devam etti:

"8 köşe şapkanın yapımı 3 saat sürüyor. Bunun tamamı el işi olduğu için bayağı bir zahmetli ve sabır isteyen bir meslek. Kentte ilerisi olmayan yani unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Neden? Çünkü yanımızda çalıştıracak, mesleği öğretecek eleman bulamıyoruz. Bu mesleğin Elazığ'daki son 4 temsilcisinden biriyim, gücümüz yettiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Öğrenmek isteyen olursa da öğreteceğiz. 8 köşe şapkacılık kaybolacak bir değer değil."

"8 köşe şapkalara ilgi artıyor"

Yentur, Elazığ'ın yöresel değerlerinden 8 köşe şapkaya ilginin, yapılan tanıtımlarla artış gösterdiğini, bugün Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını anlattı.

Kentte 4 usta kaldığından siparişleri yetiştiremediklerini aktaran Yentur, "Elazığ şapkası 8 köşelidir ve 8 köşenin her birinin farklı bir anlamı vardır. Yiğitlik, mertlik, dürüstlük, doğruluk, misafirperverlik, alçak gönüllülük, çalışkanlık ve cömertlik gibi vasıfları vardır. Bu şapkanın en iyi, en düzgün bir şekilde yapıldığı il Elazığ'dır." ifadelerini kullandı.