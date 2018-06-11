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Ambulansın sireni bu kez mutluluk için çaldı

Tokat'ın Zile ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan çiftin nikahı ambulansta kıyıldı.

Ambulansın sireni bu kez mutluluk için çaldı

Tokat'ın Zile ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan çiftin nikahı ambulansta kıyıldı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:22
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Ambulansın sireni bu kez mutluluk için çaldı

Tokat'ın Zile ilçesi 80. Yıl Şerafettin Dinçer Aile Sağlığı Merkezi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyenleri Hacı Mustafa Ziraatçı ile nişanlısı Ebru Aslan evliliğe "evet" demek için ambulansı tercih etti.

Her gün görev yaptıkları ambulansa iş kıyafetleri ile binen Ziraatçı ve elinde taze çiçekler olan gelin adayının nikahını Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kıydı.

Birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini soran Vidinel'e genç çift "Ömrümün sonuna kadar evet" yanıtını verdi. Belediye başkanı Vidinel, çifte ömür boyu mutluluk dileyerek aile cüzdanını Ebru Aslan'a teslim etti.

Hacı Mustafa Ziraatçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısıyla bir yıldır beraber görev yaptıklarını ifade etti.

Düğün için tarihin belli olduğunu söyleyen Ziraatçı, "Fakat nikah için belli değildi. Benim de aklıma iş yerimde böyle bir sürpriz yapmak geldi. Tabii eşimin haberi yoktu. Herkesin haberi vardı bu durumdan. Ta ki bugüne kadar. Bir arkadaşımız sağ olsun sürprizi bozdu ama yine de istediğimiz gibi oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Ziraatçı, ambulansta nikah kıymanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Ebru Aslan da bir arkadaşı söyleyene kadar ambulansta nikahlarının kıyılacağından haberi olmadığını belirterek, "Ben de şaşırdım böyle bir şeyin ambulansta olmasına. İş yerinde, işimin içinde olması beni de çok mutlu etti. Çünkü ben 112'de çalışmayı, ambulansı, her şeyi çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum." diye konuştu.

Nikah törenine genç çiftin ailesi ve yakınlarıyla Tokat İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, Tokat 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nurten Sandal Aktaş ile çiftin mesai arkadaşları katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatMutluluk Için çaldı112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
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