Ambulansa ateş ettiler

ANKARA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yazılı açıklamasında, ''PKK terör örgütünün 19 Haziran'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca mevkisinde gerçekleştirdiği ve 8 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralılara müdahale etmek için çatışma bölgesine giden 112 ambulanslarına teröristlerce ateş edildiğini'' belirtti.

''Tek amacı hayat kurtarmak olan 112 ekiplerimize yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum'' ifadesini kullanan Akdağ, şunları kaydetti:

''Terör örgütünün bu eylemi başta bölgede yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkes tarafından lanetlenecek bir eylemdir. Nitekim bölge halkı böyle bir saldırıya sessiz kalmamış ve canlarını tehlikeye atarak sağlık çalışanlarına siper olmuşlardır. Daha önce de sağlık çalışanlarımıza yönelik benzer eylemler yapan terör örgütünün bu davranışı aynı zamanda insani duygulardan ne kadar uzaklaştığının da bir kanıtıdır. Bu hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ayrıca zor şartlarda görev yapan kahraman sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların hayatlarını tehlikeye atarak, halkın hizmetine kendilerini adamalarını her türlü takdirin üstünde sayıyorum. Doktorundan, hemşiresine, acil tıp teknisyeninden, şoförüne kadar hepsinin alnından öpüyorum. Saldırıda sağlık çalışanlarımıza sahip çıkan bölge halkına da şükranlarımı sunuyorum.''