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Ambulans uçak ikiz bebekler için havalandı

Ağrı'da erken doğumla dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken ikiz erkek bebekler, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Ambulans uçak ikiz bebekler için havalandı

Ağrı'da erken doğumla dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken ikiz erkek bebekler, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

12 Ağustos 2013 Pazartesi 13:10
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Ambulans uçak ikiz bebekler için havalandı

AĞRI - Ağrı'da erken doğumla dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken ikiz erkek bebekler, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı Devlet Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde dün 6,5 aylıkken dünyaya gelen İbrahim-Elvan Uygurlu çiftinin ikiz erkek bebekleri, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bebeklerin durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'dan ambulans uçak istendi. Ankara'dan havalanan ambulans uçak, Ağrı Havalimanı'na iniş yaptı.

Doktorların gözetiminde kuvöz içinde Ağrı Havalimanı'na getirilen bebekler, ambulans uçakla Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi'ne gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 13:10
Anahtar Kelimeler:
Ambulans
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