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Amasya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Park halindeki kamyona çarpan otomobilde sıkışan cesetler ve yaralı, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu çıkarılabildi.

Amasya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Park halindeki kamyona çarpan otomobilde sıkışan cesetler ve yaralı, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu çıkarılabildi.

29 Mayıs 2012 Salı 09:19
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Amasya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Çorum'dan Amasya yönüne giden Mustafa Albayrak'ın (27) kullandığı 05 EV 724 plakalı otomobil, Yıldız Köy Doğantepe mevkisinde kontrolden çıkarak, küçükbaş hayvan yüklü, park halindeki 24 DU 425 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Derya Öztürk (25), Akın Öztürk (27), Muhammed Yıldız (27) ve Recep Kılıç (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan cesetler, Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çıkartılabildi. Cesetler, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, otomobil sürücüsü Mustafa Albayrak'ın sürücü belgesinin bulunmadığı, yapılan kontrolde 132 promil alkollü olduğu, daha önce de ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı öne sürüldü.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 01:58
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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