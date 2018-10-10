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Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
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Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya geldi

AMASYA 

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

Merzifon Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

Endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.

Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi.

"Hastanemizde dün yapılan doğumda bir kız çocuk dişleriyle dünyaya geldi. Bu ender bir durum." diyen Sezikli, şöyle devam etti:

"Dünyada daha önce tabi ki tespit edilenler var. Ancak diğerlerinden farklı olarak çoklu sayı ikiden fazladır. Daha önce yapılan doğumlarda genelde önde iki diş olarak belirtilmiş. Bu kızımızda 9 adet diş var. Bunlardan ön taraftaki 2 tanesi çok belirgin olduğu için diş hekimlerimizce kontrolleri yapılarak müdahale edildi. Dişlerin vücuttan düşmesi ve düşme riskinden dolayı bebeğimizin hayati riski olabileceğinden dolayı müdahale edildi. Bizim için de bir ilk. Yıllardır bir sürü doğum yapılıyor ama böyle vaka ile ilk defa karşılaşıyoruz. Biz de çok şaşırdık."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şenol Küçük ise çok şaşkın olduklarını ve az görülen bir durumla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kız bebeğimizin alt damağında natal diş dediğimiz doğuştan dişlerin olduğunu gördük. Çok nadir görülen bir durum, en sık görülen durum ise alt damakta süt dişlerin çıkmış görülmesi. Bu kız çocuğumuzda farklı olan 2-3 değil daha fazla diş olmasıydı. Önde çıkan 2 diş çok büyük olmasından dolayı bebeği riske atacağından hemen müdahale edilerek alındı. Bebeğin onu yutması ya da yemek borusuna kaçma durumu ortadan kaldırıldı. Hastamız gebeliği boyunca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ünitesinde takip edildi."

Bebeğin 2 kilo 800 gram ve 48 santimetre boyunda dünyaya geldiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaMerzifonDokuz Dişli Bebekönce Vatan
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