banner70
22 Aralık 2016 Perşembe

İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur 'Çeyrek Asır” yok satıyor
Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:... Başkentte kaza: 3 yaralı Sınıra zırhlı araç takviyesi sürüyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da FETÖ'cü hakim ve savcıların yerine...
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için... "Bütçe yasalaşmadan geçerliliğini... CHP'den polise "yanınızdayız"... Çavuşoğlu'dan 'Halep'... 'Bu toprakların şifresi huzur ve... AK Parti MYK toplandı Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu... Anayasa değişikliği teklifi komisyona... CHP'den terör saldırılarıyla...
Demokratik Kongo'daki şiddet olayları 'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın... Brezilya'da hapishanede isyan Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin... İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü Afganistan'da milletvekilinin evine... AID, Halep'ten gelenlerin yaralarını... 'Aşırılık yanlıları Esed'in... Ban Ki-mun'dan devlet başkanlığına... 'Arakan'da işler çığırından... Halep'ten Hatay'a getirilen... El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı Terör saldırısı ihtimalini göz önünde... Musul'u kurtarma operasyonu biraz... Halep'ten tahliyeler yarın bitiyor
Fed 2017'de bir kez faiz artırır 'Ödenecek tutar düştükçe banka... İTO 2017'yi 'ekonomide seferberlik... Dolar/TL güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı Otomobil firmaları kampanya yarışında BES'e giriş otomatik, çıkış... Balıkçıların yeni yıl umudu 'hamsi... El sanatları ürünleri ihracatında... Promosyoncularda yılbaşı mesaisi TANAP için 800 milyon dolarlık kredi... Moody's'ten Türkiye takvimi... Yılbaşı çamlarının süslenmesine... Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi Petrol ve gaz piyasalarında Trump etkisi
21 Aralık 1963 (Kanlı Noel) RUS ELÇİSİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz... FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal... Can Dündar hakkında yakalama kararı... Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi... YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS... Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına... Terörün hedefi olan komandolar yaralarını... Terör örgütlerine 'kaçak sigara'... Mardin'de 'Huzur ve Kardeşlik'... İzmir'de PKK'nın sözde imamına... Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar... Fırat Kalkanı şehitlerinin baba ocağında... YÖK Başkanı Saraç: Öğretmenlik bölümlerine...
Futbol maçlarında şehitler için saygı... Tunay Torun: Medipol Başakşehir böyle... İpek Soylu'nun önceliği tekler Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla... Emre ve Arda'nın takımları Kral... Antalyaspor Kulubü Başkanı Öztürk'ten... Futbol ailesi 'Şehitlere saygı... Neymar gole hasret kaldı Spurs, Rockets'a 'dur'... Trabzonspor'dan 'Bize Her Gün... Galatasaray Odeabank'ın konuğu... Amed Sportif'in kaptanı Şehmus... Eski futbolcu Henry: Mesut Özil ve Sanchez... Dansta altın madalya Trabzonspor geriye düştüğü maçlarda...
Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ... GÖZDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT! "Gece lambası ile uyumayın" Kırmızı ve yeşil reçeteler elektronik... Egzersiz ile Meme Kanseri Riskinin Azaltılması
Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları... Hücrelerin yeniden kurgulanması yaşlanma... Mars'ta bor minerali bulundu İHA'lara mobil kurtarıcı Sitenizi emin ellere teslim edin "Metan gazı" uyarısı Stüdyo Ses Yalıtımı Türkiye'nin uzaydaki yolcuğu hız... Bakan Işık yerli füze Hisar'ın... Silopili genç tarla güvenliği için...
Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri İnsan hüzünlerini de mutlulukları... Hollywood'un efsanevi oyuncusu Zsa... Yunus Emre ve Tasavvuf ARDIÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR! Yediden yetmişe herkesin diline dolanacak Türk filmleri Hollywood'u solladı Erzurum'da '1001 Hatim'... Çağan Irmak'tan Türk dizilerine... Anadolu'dan tarih fışkırıyor Slow şarkılar denilince ilk akla gelen... İSTANBUL'DA SANAT...DEVAM EDİYOR......
TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı... Deniz ve Yeşilçay'a sevgi seli Yabancı tarzlar tercihim Gri en çok tercih edilen renk

ALOE VERA

Aloe Vera pek çoğumuzun sadece reklamlardan ve kozmetik ürünlerinden adını duyduğumuz ama gördüğümüzün farkına varmadığı bir bitkidir.

15 Aralık 2016 Perşembe 09:46
Bu haber 571 kez okundu
ALOE VERA
 Aloe Vera pek çoğumuzun sadece reklamlardan ve kozmetik ürünlerinden adını duyduğumuz ama gördüğümüzün farkına varmadığı bir bitkidir. Aslında ona pek çok parkta ve bahçede rastlıyor ama farkına varmıyoruz. Kocaman cüssesi ve açık yeşil rengi ile pek de dikkat çekmeyecek gibi de değil aslında. Anadolu’nun pek çok yerinde değişik isimlerle anılır bu çiçek. Özellikle “sarı sabır, tıbbi sarı sabır” en çok bilinen isimleridir Aloe Vera çiçeğinin.

Zambakgiller ailesinin bir üyesi olan Aloe Vera’nın ana vatanı Afrika kıtasıdır. Oradan dünyanın pek çok yerine dağılmıştır. Ülkemizde pek çok yerde rastlanılmaktadır. Ben gezdiğim bir çok parkta ve bahçede Aloe Vera bitkisine rastladım. Hatta otoyol kenarlarındaki ufak yeşilliklerde bile bu faydalı çiçeği görmek beni fazlasıyla memnun etti diyebilirim. Aloe Vera bitkisinin çok eski çağlardan beri çeşitli sağlık problemlerini gidermek için kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle yapılan kazılarda bu konu ile ilgili elde edilen somut bilgiler mevcuttur. Mısırlılar tarafından bu bitkinin M.Ö. 1500’lü yıllarda tedavi amaçlı kullanıldığı kayıtlara geçmiş bir gerçektir. Mısırlılar Aloe Vera çiçeğini özellikle yanık, sivilce, yara gibi cilt problemlerine karşı kullanmışlardır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi aloe vera çiçeği ülkemizde de yetişmektedir. Yalnız ülkemizde yetişen Aloe Vera türü tıbbi amaçlı kullanılabilen tür değildir. Aloe Vera bitkisinin özellikle Aloe Barbadensis türü tıbbi amaçlı kullanılır ki bu tür Aloe Vera çiçeğine ülkemizde rastlanılmamıştır. Dolayısıyla ülkemizde bulunan Aloe Vera çiçeğini  “Tıbbi Sarsabır” olarak değil “Sarısabır” olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

 Aloe Vera bitkisinin kalın ve etli yapraklarını kırmanız durumunda kırılan yerden jel kıvamında bir sıvı aktığını görür. İşte bu bitkinin şifa kaynağı bu sıvıdır.Bu sıvının işlenmesi ile tedavi amaçlı bir çok ürün elde edilir. Aloe Veranın geri kalan kısımları da kaynatılmak sureti ile bir su elde edilir. Bu su da tedavi amaçlı olarak kullanılır.

Aloe vera bitkisi bir çok sağlık sorununa karşı faydalıdır. En bilinen faydası cilt problemlerine karşı olağanüstü etkili olmasıdır. Yanık, sivilce, çıban, siğil, uçuk gibi problemlere karşı bu bitki kullanıldığında çok çabuk iyileşme sağlanır. Bu sebepten bir çok kozmetik ürünüde aloe vera özü kullanılır.

Özetle Aloe Vera canlı sağlığına son derece faydalı bir çiçektir. Aslında bilinen bir çok çiçek şifa kaynağıdır. Ama pek çoğu insanoğlu eliyle yok olmakta ve yeryüzünden silinmektedir. Biz Üsküdar Çiçek olarak ülkemizdeki bitki çeşitliliğini korumak için çalışıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer siz de günümüzdeki sorunlardan sıkıldıysanız çiçeğinize sahip çıkın ve çiçeği, doğayı koruyun. Tıpkı Üsküdar Çiçek gibi.

Bitki dünyasında yer alan binlerce ilginç çiçekten birisidir hibiskus. Çok da bilmeyiz belki ama bu bitki resmen bir mucizedir. Özellikle insan sağlığı üzerindeki etkileri ve insan yaşamını kolaylaştırma şekli ile bir mucize olarak tanımlanabilir bu harika çiçek. Halk arasında “kerkede, Mekke gülü,  gülhatmi, nar çiçeği” gibi isimlerle de bilinir. Latince adı “Hibiscus Sabdariffa”dır. Bu mucize çiçeğe doğada değişik değişik renkleri ile rastlamak mümkündür. Kırmızıdan, turuncuya, beyazdan maviye, pembeden sarıya kadar hemen hemen her rengi bulunur.

Hibiskus çiçeğinin ana vatanı Sudan’dır. Sudanlılar tarafından benimsenmiş ve çok sevilmiş hatta yaşam biçimi bile olmuş diyebiliriz. Türk insanı için çay ne ise sudan halkı için de hibiskus odur. Sanırım bu cümle bu faydalı bitkinin Sudan halkı için ne ifade ettiğini daha iyi açıklamıştırJ Sudanlı kardeşlerimiz bizim çaya yaptığımız muamelenin aynısını hibiskusa yapmış ve onu kaynatmak suretiyle “hibiskus çayı” elde etmiştir. Bu elde ettikleri çayı ise gece gündüz tüketmiş ve adeta bir ritüel haline getirmiştir. Hibiskus yazımızın başında da dediğimiz gibi insan sağlığı için faydalı bir bitkidir. Bu çiçek en başta bir çöl bitkisidir ve içeriğinde bol miktarda su ihtiva eder. Bu sayede insanlr sıcaktan ve susuzluktan kurtulurlar. Bu çiçeğin bu özelliği ismine de yansımıştır. Hibiskus “ferahlatan” anlamına gelmekte ve bu çiçeğin su kaynağı olmasına bir atıfta bulunmaktadır.

Bu mucize bitki su deposu gibi kullanılmasının dışında insan sağlığına ciddi faydaları dokunan bir bitkidir. Özellikle bitki içeriğinde bolca C vitamini taşır ki bu da soğuk algınlığı,grip, yorgunluk gibi problemler karşısında panzehir niteliğindedir. Hibiskustan yapılan çay soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların daha kolay iyileşmesini sağlar. Aynı şekilde bu çiçek içeriğinde bolca demir ihtiva eder. Bu açıdan demir eksikliği yaşayan kişilerin özellikler hibiskus çayı tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Yalhız hibiskus çayı yaparken dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız hibiskusun kırmızı renkli olmasıdır. Çünkü tıbben en faydalı hibiskus çiçeği kırmızı renkli olanıdır.

Bu mucize çiçeğin anlatmak ile bitmeyecek bir çok faydası mevcut. Aynı diğer bitkilerde ve çiçeklerde olduğu gibi. Allah’ın bize verdiği bu mucizeleri kullanalım ama mutlak bu mucizelere iyi bakıp,sahip çıkalım. Biz Çekmeköy Çiçek olarak doğamıza ve çiçeğimize sahip çıkıyor ve koruyoruz. Bu bizim ve çocuklarımızın geleceğidir. Eğer siz de çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız tıpkı Çekmeköy çiçek gibi yeşilinize ve çiçeğinize sahip çıkın.

Ana vatanı Amerika kıtası olan bu ilginç bitkiler en çok bilinen çöl bitkilerinden biridir. Dünya üzerinde bilinen beş binden fazla türü bulunan kaktüsler ülkemizde de özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde görülmektedir. Çok bilinenin aksine Amerika’da değil de Meksika’da çokça rastlanabilmektedir. Kaktüs ismi Yunanca’dan gelmiştir. Kaktos sözcüğü Yunanca’da “dikenli bitki” anlamına gelir. Dolayısiyle kaktüs adının buradan geldiğini söylemek mümkündür.

Bilinen en büyük kaktüs türü “Saguaro” adı verilen türdür. Bu tür yaklaşık yirmi metre uzunluğa ve bir metrelik bir genişliğe sahiptir ki bu da bilinen bitkiler içerisinde en büyüğü olarak kayıtlara geçmektedir.

Kaktüs bir çöl bitkisidir. Ve bir çok çöl bitkisinde olduğu gibi içeriğinde bol miktarda su barındırır. Bu özelliği sayesinde insanlar çöllerde kaktüsü su kaynağı olarak kullanmakta ve bu sayede çölde susuz kalmaktan kurtulmaktadırlar. Kaktüslerin içerisinde bulunan su normal içme suyundan biraz farklıdır. Normal sudan birz daha fazla olan bu su rahatlıkla serinlemek maksadıyla tüketilebilir. Sağlık açısından hiç bir sakıncası yoktur bu suyu tüketmenin.

Kaktüslerin içeriğinde bulunan suyun dışında bilindik bir başka özelliği ise kaktüsün dış yüzeyinde bulunan dikenleridir. Dikenler pek çok kişiye gerksiz hatta kötü bile gelse bilim adamları pek de öyle düşünmüyor.  Bu dikenler bitkilerin içeriğinde bulunan suları kaybetmelerini önlemektedir. Bu dikenlerin bir başka görevi de bitkiyi zararlı hayvanlarda korumak olduğu bilim adamlarınca belirtilmektedir.

Kaktüsler gıda maddesi olarak kullanılıyor dersek şaşırır mısınız bilmiyorum ama ben bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Yani normalde kaktüslerin meyveleri olduğu ve bu meyvelerin yenildiğini biliyorum. Hatta benim doğduğum şehirde de bolca kaktüs yetişmekte ve bunların da çok lezzetli meyveleri olmaktaydı. Ama kaktüsün meyvesinin dışında kendisinin de gıda maddesi olarak tüketildiğini duymak beni oldukça şaşırtmıştı açıkçası. Daha önce dünya üzerinde en çok kaktüsün bilinenin aksine Amerika’da değil de Meksika’da olduğunu söylemiştik. O halde Meksika’yı kaktüsün ana vatanı olarak nitelendirirsek bu bitkinin Meksikalılar tarafından gıda maddesi olarak tükektildiğini söylemek de tuhaf olmaz. Meksikalılar ağızlarının tadını biliyorlar mı bilinmez ama ülkemizin insanının ağzının tadını bildiği su götürmek bir gerçek. Ülkemizde yetişen kaktüslerin çok güzel bir tadı olan ve bazı sağlık sorunlarına şifa olduğu söylenen bir meyvesi var. Yöresine göre “dikenli incir, hint inciri, frenk inciri, babutsa, mısır inciri, kaynanadili” gibi isimlerle anılan kaktüs meyvesi oldukça sevilmekte ve tüketilmektedir.  Yetiştiği yörenin halkı tarafından ticari amaçla kullanılan bu meyvenin bir çok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir. Özellikle sindirim sistemini düzenlediği ve kabızlığa karşı iyi geldiği söylenen bu meyve bunların dışında içeriğinde bulunan bol miktarda c vitamini dolayısıyla vücut direncini de artırdığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca strese karşı da etkili olduğu düşünülen bu meyve daha bir çok rahatsızlığa karşı kullanılabilmektedir.

Eğer kaktüsleri siz de seviyor ve onları evinizde misafir etmek istiyorsanız bir an önce Tuzla Çiçekçi’de bulunan kaktüs türlerini incelemenizi öneririm. Birbirinden farklı ve güzel kaktüs türlerini bünyesinde barındıran Tuzla Çiçekçi bu konuda sizlere her türlü yardıma hazırdır.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 23 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi