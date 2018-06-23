İSTANBUL

Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.Y. (11), kardeşi Ş.Y. (8) ve arkadaşları M.A. (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak N.Y.'ı sudan çıkardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu. N.Y., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Ş.Y. ve M.A.'ı arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda Ş.Y. ve M.A. da sudan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, baraj kenarında kurtarma çalışmalarını izleyen çocukların aileleri sinir krizleri geçirdi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 3 çocuk da hayatını kaybetti.

N.A.'ın cenazesi Gaziosmanpaşa'daki Özel Başarı Hastanesi morguna, Ş.Y. ve M.A.'ın cenazeleri Sultangazi'deki Özel Gazi Hastanesi'nin morguna götürüldü.