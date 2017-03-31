Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba Ali Bey. Saç atölyesinde sizinle birlikteyiz. Sizi biraz kendi ağzınızdan tanıyabilir miyiz?

Merhabalar. Ben Ali Polat. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Zaman zaman yurt dışında eğitimler aldım. Aynı zamanda İstanbul Kuaförler Odası’nda görev yapıyorum. Arada çekimlere, defilelere gidiyorum. Aynı zamanda da kendi salonumdayım ve diğer şubelere de gidiyoruz, dolayısıyla yoğun bir tempoda bir iş hayatımız var.

Biraz daha detaylandıralım istiyorum. Mesela başkanlığınız, diğer şubeleriniz

Biz kalabalık bir aileyiz. Kuzenler, kardeşler. Haliyle birbirimize her zaman destek oluyoruz. Çekimler oluyor, onlara gidiyoruz. Ayrıca dediğim gibi Kuaförler Odası’nın hocalığını yapıyorum. Bunlarla birlikte çok yoğun olarak çalışıyoruz.

Ünlüler de sizi tercih ediyor. Neden sizi tercih ediyorlar? Diyaloglarınız nasıldır?

Sağ olsunlar bizi seviyorlar, tercih ediyorlar. Profosyonelliğimizden dolayı bizi tercih ettiklerini düşünüyorum. İsmimizi de çok duyuyorlar tabi ki. En son Bülent Hanım ile çalıştık mesela.

Hüseyin Bey de (Hüseyin Polat) sizin kardeşiniz

Evet, Hüseyin kardeşimdir. Aslında ilk mesleğe atılan odur. Sonrasında ben de bu mesleğe başladım. Biz çoğu şeyi birlikte başardık. Birlikte salonlar açtık, birlikte yoğun bir şekilde çalışarak bu günlere geldik.

Şu anda bulunduğunuz konumdan bu salondan memnun musunuz? Çok da yoğun görünüyor…

Aslında ilk burayı açarken öylesine açmıştım. Ama sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Hem müşterilerimden hem de salonumdan çok memnunum. İşimizi de severek yaptığımız için her şey yolunda gidiyor. İnsanlar buradan mutlu çıkıyor. Bizim için de en önemlisi budur.

Size 2017 saç modasını sorsam neler anlatırsınız?

Açıkçası 1 senedir ombre modası var. Aslında seviyorum ben de ombre yapmayı. Çünkü genel anlamda herkesin yüzüne gidiyor. Dipler doğal olduğu için herkese yakışıyor. Bu sene bir de örgü modası var. Bir de şunu söyleyebilirim, uzun saç her zaman daha ön planda ve daha havalıdır, avantajlıdır. Kısacası bu sene uzun saç, örgülü topuzlar dikkat çekecek,

Postişleri takma çıt çıt saçları kullanıyor musunuz? Saça zararları var mıdır? Bizi bilgilendirir misiniz?

Aslında düzenli kullanıldığı zaman çok büyük zararı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi ki mikro kaynak her zaman benim tercihimdir.

Almış olduğunuz birçok ödülünüz de var. Biraz onlardan bahsedelim mi?

Evet, bizim seneler önce Kıbrıs’ta salonumuz vardı. Zaman zaman orada defilelerde ve bazı çekimlerde sağ olsunlar bize layık gördükleri ödüller oldu, İstanbul Kuaförler Odası’nın da vermiş olduğu bir ödül var. Bunlar bizi mutlu ediyor.

Birçok ünlünün saçını yapıyorsunuz. Peki en çok hangi ünlünün saçında rahat edersiniz?

Ben en çok Bülent Ersoy’un saçını yaparken çekinirdim. Ama sağ olsun bizi sevdi ki, bize hiç zorluk çıkarmadı. Nur Yerlitaş geldi, birçok ünlü salonumuza geldi. Ama dediğim gibi Bülent Hanım’ın saçlarını yaparken çekinerek yaparım.

Nasıl ki insan zaman zaman hastalanır ve doktora gidip de tedavisini ararsa, saç da onun gibi bir şeydir. Zaman zaman bakıma ihtiyacı olabilir. Bu bakımlar yapılırsa daha sağlıklı saçlarınız olacaktır. Bu mesleğin içinde olan biri olarak bir saç ve kaş insanın bütün ifadesini değiştirir diyebilirim. Dolayısıysa doğru bir kuaför ve doğru bir salona gittiğiniz zaman işte o zaman siz daha mutlu olacaksınızdır.