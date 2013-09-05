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Alanya'daki köy yangını kontrol altında

Alanya'nın 200 haneli Aliefendi köyünde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 6 ev ve çoğu meyve bahçesinden oluşan yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Alanya'daki köy yangını kontrol altında

Alanya'nın 200 haneli Aliefendi köyünde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 6 ev ve çoğu meyve bahçesinden oluşan yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:29
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Alanya'daki köy yangını kontrol altında

ANTALYA

Demirtaş beldesi Aliefendi köyündeki yangında 6 ev ve çoğu meyve bahçesinden oluşan 40 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, yanan bölgede Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Alanya Orman İşletme Müdürü Cihat Yıkıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar ve nem oranının düşük olmasının yangına davetiye çıkardığını bildirdi. Vatandaşları, bu dönemde daha dikkatli olmaya çağıran Yıkıcı, "Gerekli önlemleri alıyoruz ama burada vatandaşların duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Köyün eski muhtarı Turhan Vural da yangının Akçakaya Mahallesi'nde başladığını söyledi. Alevlerin bir anda her yeri sardığını anlatan Vural, "Gerekli müdahale yapıldı ama rüzgar nedeniyle etkili oldu. Bahçeler zarar gördü. Limon, nar, zeytin ağaçları yandı" diye konuştu.

Yangında evi hasar gören Mehmet Çakal, işten döndüğü sırada alevleri gördüğünü belirtti. Çakal, " Yangın çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Evimizi kurtarmaya çalışırkenyangın üst kata sıçradı. Nasıl olduğunu anlayamadım. İtfaiye ekiplerin yardımıyla yangın söndürüldü" dedi.

Öte yandan, yangına neden olduğu iddia edilen Bilal K. (58), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Bilal K, daha sonra serbest bırakıldı.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:29
Anahtar Kelimeler:
Alanyadaki Köy Yangını Kontrol Altında
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