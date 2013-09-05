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Alanya'da köy yangını

Alanya'da 200 haneli köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alanya'da köy yangını

Alanya'da 200 haneli köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:56
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Alanya'da köy yangını
ANTALYA

Demirtaş beldesi Aliefendi köyünde yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, önce bahçelere, sonra da evlere sıçradı.

Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına Serik, Aksu ve Antalya'dan destek ekipler geldiğini ifade etti. Gece olduğu için yangına helikopterle müdahale edemediklerini, karadan mücadelede yaklaşık 70 itfaiye personelinin görev yaptığını belirten Oral, "İlk belirlemelere göre 4 ev yanmış durumda. Bahçelerde hasar daha büyük. Kesin hasar daha sonra belirlenecek" dedi.

Oral, yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığını ifade etti.

Alanya Orman İşletme Müdürü Cihat Yıkıcı ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede elektriklerin kesildiğini bildirdi. Aliefendi köyündeki yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirten Yıkıcı, "Rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları zorlukla devam ediyor" dedi.

Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan 200 nüfuslu köyde tüm evler yangın nedeniyle boşaltıldı. Geceyi araçlarında geçiren vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Antalya'da orman yangını

Öte yandan, Antalya Sarısu Mahallesi'ndeki kızılçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 10 söndürme ekibi müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de havadan destek verdi.

Sabaha karşı başlayan yangında ilk belirlemelere göre 10 hektar alan zarar gördü.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:58
Anahtar Kelimeler:
Alanya
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