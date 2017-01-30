1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

Akrepler ve Yükselen Akrepler 3

“Dedektif gibi derin araştırmalarınız sayesinde yanlış anlamaların nedenlerini bulursunuz”

Akrepler bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); kardeş kuzen gibi yakın çevrenizle ve yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşanabilecek bir dönemdesiniz. Bu dönemde oluşabilecek data kayıplarına da dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle medya alanında çalışanların teknolojik aletlere çok güvenmemeleri, yaptıkları işlemlere tekrar tekrar dönüp kontrol etmeleri gereken bir dönemde olacaksınız.

Derin araştırmalarınız ile ortaya çıkmış olan olumsuzlukları aşabilirsiniz. Sezgileriniz size bu dönemde doğru yolu göstermekte yardımcı olacaktır. Güvenin onlara.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Bu tutulma sonrası “gizemli” duruşunuzla karizma kazanacaksınız.

Akrepler, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; kariyer ve toplum önünde sergilediğiniz duruşunuz alanında yaşayacaksınız.

Kariyer alanınızda, otoriteniz ile gizli kalmış bir takım gizemli konuların açığa çıkışını yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili netleşmemiş konular bu tutulma sonrası netleşebilir ve bu sayede bir karara varabilirsiniz.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

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Tutkulu aşklar.

26 Şubat 2017 günü Akrepler; bu Güneş tutulmasını; aşklar, çocuklar ve keyif aldığınız alanlar olarak yaşayacaksınız.

Koçlar bu Güneş tutulması ile yeni bir aşka yelken açabilirler. Bu kişi muhtemelen bir lider, bir sanatçı, bir patron gibi içinde bulunduğu toplumu organize eden yöneten bir kişi olabilir.

Koçlar yeni bir spora başlayabilirler veya spor ile ilgili birine aşık olabilirler.

Bu Güneş tutulması ayrıca Koç’ları yeni bir çocuk sahibi olma konusunda enerjiler sunabilir. Bu güçlü enerji çocuk isteyen Koçların yanında olabilir

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Akrepler, sağlık, günlük iş hayatınız, iş arkadaşlarınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili alanda yaşayacaksınız.

Bir sağlık sorunuz bu süreçte yeniden tekrarlayabilir. Muhtemelen üreme organları ile ilgili alanda söz konusu olan bir rahatsızlığınız yeniden nüksedebilir.

Geçmişte kayıp olan bir evcil hayvanınız bu günlerde çıkıp gelebilir.

Yine geçmişte ilişkinizin bozulmuş olduğu bir iş arkadaşınızla barışma fırsatınız doğabilir.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Akrepler bu yılın 2. Merkür retrosunda (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); eşleri ve açık düşmanları ile ilgili alanda yaşayacaklar.

Dolayısı ile; bu süreçte eşinizle aranızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bu süreçte hiçbir yere ciddi bir imza atmayın. Eşinizle aranızda oluşabilecek herhangi bir anlaşmanın imzalarını özellikle atmamaya dikkat edin.. Bunun için en erken 6 Mayıs^beklemeniz uygun olacaktır.

Geçmişte bozulmuş olan bir ilişkiniz de bu süreçte düzeltme fırsatı olarak karşınıza çıkabilir.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; aile, ev, ebeveynleriniz ve atalarınız alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; eviniz ile ilgili tutulma öncesi netleşmemiş düşünceleriniz, tutulma sonrası bir karara varmanıza yardımcı olacak. Bilmediğiniz bazı konular açığa çıkış ile netlik kazanmanıza neden olabilir.

Evinizin görüntüsü ile ilgili bir dekorasyona da karar verebilirsiniz.

Anne ve babanızla ilgili bilmediğiniz veya sizin için net olmayan bazı konular tutulma sonrası netlik kazanabilir.

Her şekilde tutulmadan sonra sağlam şekilde ayaklarınızın yere basmasını sağlayacak kararlar alacaksınız.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Akrepler bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); sosyal çevrenizde “arkadaşlarınız” alanınızda yaşayacaksınız.

Bu nedenle sosyal çevrenizde, sosyal medyada, gruplarda, üye olduğunuz derneklerde iletişim nedeniyle bozulmuş arkadaşlıklarınız olabilir.

Yanlış anlaşılmalar yüzünden problemler yaşayabilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte geçmişte sosyal çevrede “yanlış anlaşılmalardan” dolayı kaybettiğiniz arkadaşlarınızı geri kazanma şansınız var. Fırsat yaratın.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Güç kariyerdir.

Akrepler bu Güneş tutulmasını kariyer alanlarında yaşayacaklar.

Kariyer alanında yeni iş imkanlarının doğabileceği bir Güneş tutulması olabilir bu sizin için.

Yeni bir sanatla ilgili bir iş dalına geçebilirsiniz.

İşinizin patronu olabilir veya başkalarını yönetecek pozisyonda bir iş yapabilirsiniz.

Sanatla ilgili alanda yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

Yaptığınız işi gözler önüne serebilir, yani işinizin “şov”unu yapabilirsiniz.

Akrep burcu olan şirketler ( Akrep burcu zamanında kurulan şirketler) halka açılabilir.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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Akrepler; Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; kendi imaj alanınızda yaşıyorsunuz.

“Derin bir insan” imajını kazanabileceğiniz bir süreç. Bu süreç size karizma kazandırabilir. Ayrıca gizemli olduğunuz bir imajını sergileyebilirsiniz.

Derin araştırmalar yapacağınız ve bolca gizemli bilgiye ulaşabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz.

Araştırmacı Akrepler bu süreci değerlendirmeliler…

Bu süreçte 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında karizmanız artar.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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“Dedektif gibi derin araştırmalarınız sayesinde yanlış anlamaların nedenlerini bulursunuz”

Akrepler bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); kendi “maddi ve manevi değerleriniz” olan alanda yaşayacaklar.

Bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kazançlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. “Data kayıpları” sizi maddi kayıplara da uğratabilir.

Bu günlerde teklojiye para harcamak zorunda da kalabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarınızda oluşabilecek sorunlar/ bozulmalar sizi maddi yönden masrafa sokabilir.

Mümkün olduğu kadar retro öncesi datalarınızı yedeklemeye özen gösterin.

Eğer yeni bir telefon veya bilgisayar almak zorundaysanız retro sonrasını beklemenizi tavsiye ederim.

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