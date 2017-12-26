AKREP BURCU

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “ortak kazançlarınız” olan alanda sekizinci evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile siz yeni yıla ortaklarınız ve ortak kazançlarınız olan alanda, bugüne kadar beklettiğiniz girişimlerinizi, sıra dışı bir şekilde eyleme koyabilirsiniz. Farklı yollardan kazanç sağlayabileceğiniz fırsatlar yakalarsınız.

Ortaklık konusunda ani ve sürpriz girişimlerinizi Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’e kadar yapabilirsiniz.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “kariyer ve toplum önünde ki duruşunuz” ile alakalı alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile bu alanda bir açığa çıkış ve netleşme yaşayacaksınız.

Bu tutulma ile, yönetim alanında derin araştırmaların söz konusu olacağı ve “liderlik” konusunda mükemmelleştirmenin yaşanacağı bir süreç olabilir bu Ay Tutulması sizin için.

Kariyeriniz ile ilgili netleşmemiş konular, bu tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde netleşebilir ve bu sayede bir karara varabilirsiniz.

Ayrıca kardeşinizin borçları ile ilgili daha önceden bilmediğiniz bir durum tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Çocuğunuzun sağlık konularıyla ilgili tutulma sonrası daha yakından ilgileneceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz bazı sağlık sorunları tutulma sonrası açığa çıkabilir. Muhtemelen bağırsaklarda bir tıkanıklık söz konusu olabilir. Bu nedenle beslenme şeklinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; dördüncü eviniz olan “yaşadığınız ev ve ebeveynleriniz” ile ilgili alanda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay boyunca farklı ve sıra dışı bir ev veya yaşama alanı kendinize yaratabilirsiniz. Marjinal sayılabilecek bir eve taşınabilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte eşinizin kariyeri ile ilgili yeni bir başlangıçtan söz edebilirim. Tutulma ve takip eden 6 ay boyunca eşinizin sıra dışı kariyeri ve toplum önündeki duruşu ile ilgili yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz.

Varsa evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgili, tutulma sonrası sıra dışı bir, önlem ile yeni bir yaşam stilini hayatınıza sokabilirsiniz.

Bu süreçte çocuğunuzun kişisel gelişimleri de, gündem olacak ve tutulmayı takip eden süreçte marjinal sayılan bir eğitim aldığını görebilirsiniz.

Jüpiter’in sizin burcunuzda hareket etmesiyle yılın en şanslı burcusunuz.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “ imaj” olan birinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Siz bu süreçte şişmanlayabilir, dış görüntünüzü kontrol altında tutamayabilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; ortak gelirleriniz olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar olan süreçte; ortaklarınızla aranızda iletişimden dolayı doğan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Maddi kriz yaşayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Önemli yatırımlarınızı yaparken teknolojiden kaynaklanabilecek sorunlara özellikle dikkat ediniz. Ödemelerinizi yaparken iki kere kontrol ediniz. İşlemler gerçekleşmeyebilir. Geçmişten borçlar karşınıza çıkabilir.

Bu süreçte ayrıca arkadaşlarınızın “yanlış anlaşılmalarından” dolayı kariyerleri zarar görebilir. Retro bitene kadar, “iletişim ve teknolojideki” aksaklıklar sonucu meydana gelmiş, bir çok konuya şahit olabilirsiniz.

Eşinizle maddi konular nedeniyle ilgili, bazı sözlü münakaşalar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamadığınızdan dolayı sonuca da ulaşamazsınız. Retro bitene kadar birbirinizin üstüne gitmenizin pek bir faydası olmayacağından dolayı, sabırla retro sonrasını beklemek en doğru davranışımız olur.

Bu süreçte, size yakın olan bir kişinin geçmiş bir sağlık sorunu yeniden gündeme gelebilir. Ancak bunu negatif anlamamalı. Bu hatırlatma sayesinde, ihmal ettiğiniz bir sağlıklı yaşam stili hayata dahil edilebilir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “kardeş kuzen ve yakın akraba” ile ilgili alanda yaşayabilirsiniz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar, karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; kardeşlerinizle aranızda “kaçmış” olduğunuz sorumluluklarınız yüzünden bozulmuş ilişkilerinizi, bu sefer elinizi taşın altına koyarak, aşabilme fırsatınız var.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “kardeş, kuzen ve yakın çevreniz” olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ ya akrep, ya hiç” diyerek kardeşlerinizle attığınız köprüler yüzünden bozulan “bağlanırınızı” yeniden güçlendirme fırsatınızı kazanabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “çocuk ve aşk” alanınız olan beşinci evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; aşk ve çocuklarınız konusunda kafanızın karışmasına neden olabilir. Dağılır ve resmin bütününü algılayamayabilirsiniz.

Neptün retrolarında kendinizi feda edişleriniz ön plana çıkabilir. Özellikle çocuklarınız veya aşkınızla ilgili yaptığınız bir fedakarlık yapabilirsiniz.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu yönde değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarımızı açıp; yaratıcılığımızı ön plana çıkarabiliriz. Soyut olarak aldığımız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; ev, yaşadığınız yer ve ebeveynlerinizi anlatan 4. evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Dolayısı ile ev veya yaşadığınız alanla ilgili radikal girişimlere kalkmayın. Ev taşımayın, alıp-satmayın. Ebeveynlerinizle ilgili operasyonları eğer acil değilse retro sonrasına ertelemeniz yerinde olur.

Bu süreçte evinizin su giderlerinde, borularında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; bu kişiler Mars retro iken, isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; dokuzuncu eviniz olan “yüksek eğitim, yurtdışı işleriniz” ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, yurtdışı ile ilgili seyahatler konusunda derin araştırmalar yapıp yüksek eğitim ile ilgili bir girişimde bulunabilirsiniz. Bu eğitim araştırma ve bilim üzerine olabilir.

Deniz aşırı bir seyahat tutulma sonrası gündeminize girebilir.

Arkadaşlarınızın gelecek projeleri ile ilgili, onlara empatik yaklaşımlarınızla yardım edebilirsiniz.

“Kardeşinizin düşmanları” konusu bu tutulma sonrasında, kardeşinizi “koruyup kollayacağınız” yeni yaşam stili ile bir başlangıç yapabilirsiniz. Kardeşinize “kol kanat gereceğiniz” bir süreç olabilir bu tutulma sonrası.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; kariyer yaptığınız alanda iletişiminizden ve kendinizi ifade edişinizde yanlış anlaşılmalardan doğan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemediğiniz için toplum önünde ki duruşunuz zarar görebilir. Retro bitene kadar “gözden düşme” gibi sorunlar yaşayabileceğinizden, Kendinizi biraz geri çekmekte fayda olacaktır.

Kardeşiniz bu dönemde başkaları üzerinden gelen gelirlerinde teknolojinin neden olduğu sorunlar yaşayabilir.

Varsa eğer çocuğunuzun işyerinde arkadaşları ile iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayacağı bir süreç olduğunu bilip, ona göre gerekli uyarıları yapmanızda fayda olacaktır.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Bu süreçte geçmişte kariyer yaptığınız işlerinizden geri dönüşler olabilir. Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş işlerinizi düzeltmek için fırsatlarınız doğabilir.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; ; “aile, ev, ebeveynleriniz ve atalarınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; eviniz ile ilgili tutulma öncesi netleşmemiş düşünceleriniz, tutulma sonrası bir karara varmanıza yardımcı olacak. Bilmediğiniz bazı konular açığa çıkış ile netlik kazanmanıza neden olabilir.

Evinizin görüntüsü ile ilgili bir dekorasyona da karar verebilirsiniz.

Anne ve babanızla ilgili bilmediğiniz veya sizin için net olmayan bazı konular tutulma sonrası netlik kazanabilir.

Her şekilde tutulmadan sonra, sağlam şekilde ayaklarınızın yere basmanızı sağlayacak kararlar alacaksınız.

Ev, yaşadığınız yer, mekan ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündem oluşturacağı dönemdir.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; evli iseniz, evliliğinizden ani bir “özgürleşme” isteği ile ayrılmaya karar verebilir ancak bunu eyleme geçirmekte zorlanabilirsiniz.

Bekar iseniz; ani bir karar ile evlenmek isteyebilir ancak, Ocak 2019 kadar bu gerçekleşmeyebilir.

Aralarında yaş farkı olan partnerlerin, “kuşak çatışması” yaşayabilecekleri bir süreç olabilir bu Uranüs retrosu.

Teknoloji üzerinden gelişen beraberliklerde bu süreçte problemler yaşanabilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kariyer eviniz olan onuncu evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1yıl içinde yeni bir kariyer alanını muhtemelen lider veya yönetici konumunda adım atabilirsiniz.

• Kariyer alanında yeni iş imkanlarının doğabileceği bir Güneş tutulması olabilir bu sizin için.

• Yeni bir sanatla ilgili bir iş dalına geçebilirsiniz.

• İşinizin patronu olabilir veya başkalarını yönetecek pozisyonda bir iş yapabilirsiniz.

• Sanatla ilgili alanda yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

• Yaptığınız işi gözler önüne serebilir, yani işinizin “şov”unu yapabilirsiniz.

• Akrep burcu olan şirketler ( Akrep burcu zamanında kurulan şirketler) halka açılabilir.

Güneş tutulmasının etkilerinin kadersel olduğunu düşünerek, kariyer alanınızda yaşanacak olan yeni gelişmelere açık olmalı ve akışta kalmakta fayda var. Çünkü sizin kariyer alanınızda önünüzdeki 1 yıl boyunca yaşayacaklarınız evrensel planın bir parçasıdır.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), kendi imajınız olan alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile, dış Dünya’ya nasıl göründüğünüz, nasıl bir imaj verdiğiniz ile alakalıdır.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; özellikle dış görüntünüzde radikal değişiklikler yapmayarak geçirmeye çalışın.

Özellikle estetik ameliyat olmak, saç kestirmek gibi dış görüntünüzde fark edilebilecek en ufacık bir değişiklik bile, retro bitiminde pişman olmanıza neden olabilir.

Bu süreçte hakkınızda, “gizemli olan ikili ilişkileriniz” ile ilgili konularda olumsuz gelişmeler yaşanabilecek süreçte olduğunuzu bilin. Kıskançlık ve intikam temalı konular yaşanabilir.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini yaptırmayı planladığınız estetik güzelliğinizle ilgili projelerinize ayırabilirsiniz. Yalnız eyleme geçmek için retronun bitmesini bekleyin.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “maddi ve manevi değerleriniz” olan ikici evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; olan süreçte maddi konularda istediğinizi elde edememe ve gecikmeler yaşayabilirsiniz. İletişimden doğacak sorunlar sizi maddi kayba uğratabilir.

Anne veya babanızın üye olduğu bir grupta “yanlış anlaşılmasından” doğacak sorunlar yaşanabilir.

Ayrıca bu süreçte telefon veya bilgisayarınız bozulsa bile retro bitene kadar yenisini almamanız daha doğrudur..

Bu retroda arkadaşlarının bazılarının, ebeveynleri ile kendilerini iyi ifade edemediklerinden doğan problemler yaşadıklarını görebilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte eşinizin kredi ve borç ödemelerinde, teknolojik sorunlardan dolayı yaşanacak problemler olabilir. İletilen haberin yerine ulaşmamasından doğacak sorunlar yaşayabilirsiniz.

Her türlü teknolojiyi kullanarak yapılan harcamalarda dikkatli olmak gerekir. Merkür retroları hırsızlıklara da neden olur. Dikkat.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.