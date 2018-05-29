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Akmerkez’de sağlık dolu atölye!

Fermantasyonun önemine dikkat çekmek isteyen ve bu çeşitli üretimlerde bulunan Elif Özizmir, 31 Mayıs Perşembe günü EK BİÇ YE İÇ birliğiyle gerçekleşecek ‘Köpüklü Probiyotik İçecekler Atölyesi’nde Akmerkez misafirleriyle buluşacak. Terastaki kent bahçesinde küçük bir tur sonrası Üçgen Teras’ta 17.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Özizmir, maya, mantar ve peynir altı suyu gibi farklı fermantasyon tekniklerine değinecek.

Akmerkez’de sağlık dolu atölye!

Fermantasyonun önemine dikkat çekmek isteyen ve bu çeşitli üretimlerde bulunan Elif Özizmir, 31 Mayıs Perşembe günü EK BİÇ YE İÇ birliğiyle gerçekleşecek ‘Köpüklü Probiyotik İçecekler Atölyesi’nde Akmerkez misafirleriyle buluşacak. Terastaki kent bahçesinde küçük bir tur sonrası Üçgen Teras’ta 17.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Özizmir, maya, mantar ve peynir altı suyu gibi farklı fermantasyon tekniklerine değinecek.

29 Mayıs 2018 Salı 11:49
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Akmerkez’de sağlık dolu atölye!

İyi yaşama dair projeleri destekleyen Akmerkez, 31 Mayıs Perşembe günü EK BİÇ YE İÇ iş birliğiyle düzenlenecek ‘Köpüklü Probiyotik İçecekler Atölyesi’ne ev sahipliği yapacak. Üçgen Teras’ta gerçekleşecek atölyede Özizmir, fermantasyon tekniklerine değinerek, ikinci beyin denilen bağırsaklar için faydalı bakteriler içeren probiyotik içecek tariflerini de katılımcılarla paylaşacak.

Akmerkez terasındaki kent bahçesinde, maya, mantar ve peynir altı suyu gibi farklı fermantasyon tekniklerinin anlatımıyla başlayacak atölyede Özizmir, her bir usulü temsil eden kombucha, zencefilli gazoz ve aromatik gazozların yapımını adım adım uygulayacak. Misafirler ayrıca Elif Özizmir’in yapacağı çeşitli fermente içecekleri de tadabilecek.

Ücretsiz gerçekleşecek ve kontenjanı sınırlı sayıda olan atölyeye kayıt olmak için [email protected]  adresine mail atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
AkmerkezSağlıkAtölye
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