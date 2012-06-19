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Akıllı tahtalar ''Pardus''la donatılacak

Milli işletim sistemi Pardus, 620 bin akıllı tahtaya yüklenerek eğitime büyük katkı sağlayacak

Akıllı tahtalar ''Pardus''la donatılacak

Milli işletim sistemi Pardus, 620 bin akıllı tahtaya yüklenerek eğitime büyük katkı sağlayacak

19 Haziran 2012 Salı 15:25
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Akıllı tahtalar ''Pardus''la donatılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdür Vekili Dr. Ahmet Kaplan, sahaya nakledilen 85 bin akıllı tahtada şu anda TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi Pardus'un bulunduğunu belirterek, ''Geçen ay yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Bakanlarımızın yaptıkları çalışmalar ve belirdikleri karara göre, bundan sonraki kullanılacak 620 bin akıllı tahtada Pardus'un kullanılması kararına varıldı'' dedi.

Kaplan, şunları kaydetti:

''Fatih projesinde akıllı tahta ve tabletlerde işletim sistemleri yer almakta... İlk 85 bin akıllı tahta ihalesini Vestel kazanmış durumdaydı. Bu ihale şartnamesinde, tahtada hem Windows'un hemde Pardus'un kurulu ve çalışır durumda olması yazılıydı. Pardus, yapılan 70 temel testten başarıyla geçmiş durumdadır. Şu anda sahaya nakledilen 85 bin akılı tahtada, Pardus var. Geçen ay yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bakanlarımızın yaptıkları çalışmalar ve belirdikleri karara göre, bundan sonraki kullanılacak 620 bin akıllı tahtada Pardus'un kullanılması kararına varıldı.''
Kaplan, sadece kurumsal ve bireysel sürümler değil, ilerleyen zamanlarda sunucu ve mobil sürümleri çıkarmayı planladıklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 07:26
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Akıllı Tahtalar Pardusla Donatılacak
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