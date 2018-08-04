Akgöl kuş cennetine dönüştü

Van'ın Özalp ilçesinde dönemsel olarak kuraklık yaşanan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı.

2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları, burada besin ve konaklama imkanı buluyor.

Buradan üreme ve beslenme için İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına gidecek olan kuşlar, kasımdan sonra havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika'ya göç edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Biyoloji Bölümünden Dr. Erkan Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarını güney yarım küredeki Kuzey Afrika'da geçiren flamingoların, bahar aylarında beslenme ve üreme ihtiyaçları için kuzey yarım küreye geçtiklerini belirtti.

Su kuşlarının ilkbaharın başlangıcıyla Aras Havzası göç rotasını kullandıklarını anlatan Azizoğlu, "Van Gölü Havzası da bu göç rotasına bağlı tali bir göç rotasıdır. Şubatın ilk haftası itibarıyla Kuzey Afrika'dan Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada dinlenme molasından sonra çevresinde çamur deryaları bulunan İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına giderler." dedi.

Su kuşlarının tas şeklinde yaptıkları yuvalarında yaklaşık üç aylık üreme döneminin ardından temmuz gibi yeniden Van Gölü Havzası'na döndüklerini anlatan Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Van Gölü Havzası'nda uygun üreme alanı bulunmadığı için burayı mola noktası olarak kullanıyorlar. Su kuşlarının en uğrak yerlerinden biri de Akgöl'dür. Akgöl belirli dönemlerde kuruyabiliyor. Ancak bu yıl yağışların da bol olmasından kaynaklı su seviyesi gayet iyi durumda. Şu an çevresinde 5 bine yakın flamingo ve 45'e yakın su kuşu türü bulunmaktadır. Akgöl'de dinlenen kuşlar yeniden Van Gölü ve Erçek Gölü'ne devam ediyorlar. Kasım'a kadar Van Gölü Havzası'nda kalan flamingolar, havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika Bölgesi'ne doğru göç ediyorlar."