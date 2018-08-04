Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

Akgöl kuş cennetine dönüştü

Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık yaşayan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından aralarında flamingoların da olduğu 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

Akgöl kuş cennetine dönüştü

Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık yaşayan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından aralarında flamingoların da olduğu 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59
0 Okunma
Akgöl kuş cennetine dönüştü

Van'ın Özalp ilçesinde dönemsel olarak kuraklık yaşanan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı.

2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları, burada besin ve konaklama imkanı buluyor.

Buradan üreme ve beslenme için İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına gidecek olan kuşlar, kasımdan sonra havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika'ya göç edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Biyoloji Bölümünden Dr. Erkan Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarını güney yarım küredeki Kuzey Afrika'da geçiren flamingoların, bahar aylarında beslenme ve üreme ihtiyaçları için kuzey yarım küreye geçtiklerini belirtti.

Su kuşlarının ilkbaharın başlangıcıyla Aras Havzası göç rotasını kullandıklarını anlatan Azizoğlu, "Van Gölü Havzası da bu göç rotasına bağlı tali bir göç rotasıdır. Şubatın ilk haftası itibarıyla Kuzey Afrika'dan Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada dinlenme molasından sonra çevresinde çamur deryaları bulunan İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına giderler." dedi.

Su kuşlarının tas şeklinde yaptıkları yuvalarında yaklaşık üç aylık üreme döneminin ardından temmuz gibi yeniden Van Gölü Havzası'na döndüklerini anlatan Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Van Gölü Havzası'nda uygun üreme alanı bulunmadığı için burayı mola noktası olarak kullanıyorlar. Su kuşlarının en uğrak yerlerinden biri de Akgöl'dür. Akgöl belirli dönemlerde kuruyabiliyor. Ancak bu yıl yağışların da bol olmasından kaynaklı su seviyesi gayet iyi durumda. Şu an çevresinde 5 bine yakın flamingo ve 45'e yakın su kuşu türü bulunmaktadır. Akgöl'de dinlenen kuşlar yeniden Van Gölü ve Erçek Gölü'ne devam ediyorlar. Kasım'a kadar Van Gölü Havzası'nda kalan flamingolar, havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika Bölgesi'ne doğru göç ediyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
VanAkgölSu Kuşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Benim ayaklarım onların vicdanları engelli'
'Benim ayaklarım onların vicdanları engelli'
96'lık Kıbrıs gazisi gen testi ile hayat tarzını yeniden şekillendirdi
96'lık Kıbrıs gazisi gen testi ile hayat tarzını yeniden şekillendirdi
Tekirdağ'da 3 bin sülün doğayla buluştu
Tekirdağ'da 3 bin sülün doğayla buluştu
Tarihi ilçede rafting heyecanı
Tarihi ilçede rafting heyecanı
Küçük hayvanseverler sokak hayvanları için su satıyor
Küçük hayvanseverler sokak hayvanları için su satıyor
Bahçıvan olabilmek için yarıştılar
Bahçıvan olabilmek için yarıştılar
GÜN BATIMI VE DOLUNAYDA TUZ GÖLÜ
GÜN BATIMI VE DOLUNAYDA TUZ GÖLÜ
Görme engelli kızı sayesinde katarakt ameliyatı oldu
Görme engelli kızı sayesinde katarakt ameliyatı oldu
Tekirdağ'da bin keklik doğaya bırakıldı
Tekirdağ'da bin keklik doğaya bırakıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ