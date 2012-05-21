Akdeniz ısınıyor

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Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi'nin araştırma sonucuna göre, Akdeniz'de giderek artan deniz suyu sıcaklığının en fazla tehdit ettiği deniz bitkilerinden birinin, Türkiye'de neptün çayırı olarak da bilinen Posidonia Oceanica olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi veren CSIC'e bağlı bilim adamı Gabriel Jorda,"Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı 3 veya 4 derece artabilir. 2050 yılından itibaren her yaz deniz suyu sıcaklığı 28 dereceyi geçebilir ve bu da Posidonia'nın ölüm oranını hızlandırabilir" dedi.

Oldukça yavaş büyüyen, çok uzun ömürlü olan ve 40 metre derinliğe kadar yayılabilen bir deniz bitkisi olan Posidonia Oceanica'nın, kıyı erozyonunu önleme, biyoçeşitliliğini artırma, karbon tutma gibi çok farklı faydaları bulunuyor.