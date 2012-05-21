Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Akdeniz ısınıyor

Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle 40 yıl içinde neptün çayırı deniz bitkisi yok olma tehlikesiyle karşılaşacak.

Akdeniz ısınıyor

Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle 40 yıl içinde neptün çayırı deniz bitkisi yok olma tehlikesiyle karşılaşacak.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 16:12
705 Okunma
Akdeniz ısınıyor

MADRİD 

Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi'nin araştırma sonucuna göre, Akdeniz'de giderek artan deniz suyu sıcaklığının en fazla tehdit ettiği deniz bitkilerinden birinin, Türkiye'de neptün çayırı olarak da bilinen Posidonia Oceanica olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili bilgi veren CSIC'e bağlı bilim adamı Gabriel Jorda,"Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı 3 veya 4 derece artabilir. 2050 yılından itibaren her yaz deniz suyu sıcaklığı 28 dereceyi geçebilir ve bu da Posidonia'nın ölüm oranını hızlandırabilir" dedi.
Oldukça yavaş büyüyen, çok uzun ömürlü olan ve 40 metre derinliğe kadar yayılabilen bir deniz bitkisi olan Posidonia Oceanica'nın, kıyı erozyonunu önleme, biyoçeşitliliğini artırma, karbon tutma gibi çok farklı faydaları bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 08:13
Anahtar Kelimeler:
AkdenizMadrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ