Akdamar Adası çiçeklere büründü

VAN - Van'da yerli ile yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Gevaş ilçesi sınırları içinde yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, kış mevsiminde karla kaplı örtüsü, ilkbaharda ise Van Gölü ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası, çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerin hafızasına kazınıyor.

Ada üzerindeki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan güzellik, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen Akdamar Adası ile üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek için adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor.