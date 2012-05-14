AK Parti Kulp İlçe Başkanı Çelik kaçırıldı

Kulp ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'i kaçırdı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesini Muş'a bağlayan karayolunun Şenyayla mevkisinde bir grup terörist yol kesti. Yoldan geçen araçları durdurup araçlardaki vatandaşları indiren teröristler, örgüt propagandası yaptı.

Teröristler, otomobiliyle bölgeden geçen AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'in de aracını durdurdu. Çelik ve yanındaki 3 kişiyi araçtan indiren PKK'lılar, daha sonra bu 3 kişiyi serbest bıraktı. Veysel Çelik'i yanlarına alan teröristler, daha sonra ormanlık arazide izlerini kaybettirdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Halid Advan, olayı doğrulayarak, ''Başkanımız yanında 3 kişiyle taziyeden dönerken bu olay meydana geliyor. Yanındaki kişiler bırakılmış. Genel merkezi bilgilendirdik, sonucun hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

