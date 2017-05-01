Ahilik felsefesini türküyle anlattı

Kırşehir'den dünyaya yayılan 800 yıllık Ahilik geleneğinin daha iyi anlaşılması için sürdürülen tanıtım çalışmalarına katılan Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, derece kazandığı "Gülbankı Ahi Evran" isimli şiirini besteleyip, klip yaptı.

Ozan ve aşıklar diyarı Erzurum'da büyüyen, Anadolu'nun tarihi motifleri yüksek şehirlerinden Kırşehir'de yaşayan Altuner, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Ahilik konulu şiir yarışmasında derece aldığı "Gülbankı Ahi Evran" şiirini türkü olarak besteledi. Altuner, Ahilik geleneğinin yaşatıldığı Kırşehir'de en ücra yerlere kadar giderek çekimlerini yaptırdığı görüntülerle de tasavvuf tadındaki türküsüne klip hazırladı.

Aynı zamanda Kırşehir Belediyesinin kadrolu aşçısı olan Altuner, Anadolu'nun kültürel ve milli değerlerinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasına katkı sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.

"Ahilik dünyada anlatılması gereken bir felsefe"

Bu şiiri daha sonra besteleyerek türkü haline getirdiğini, Ahiliğin tasavvuf tadında topluma aktarılmasını ve anlaşılmasını amaçladığını vurgulayan Altuner, şöyle konuştu:

"Derece alan Gülbankı Ahi Evran isimli şiirimi besteleyerek bir eser haline getirdim, sonra da kliple taçlandırarak halkımızın karşısına çıktım. Ümit ediyoruz ki Ahiliğe katkı sağlayarak gelecek nesillere bir mesaj verecektir. Ahilik, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada anlaşılması ve anlatılması gereken bir felsefe. Bir üstat şöyle diyordu; 'Eğer Ahiliği bilebiliyor olsaydık, bugün ihtişamla açtığımız adalet saraylarına gerek kalmayacaktı.' Bu, son derece önemli. Sanatçılar olarak bizler de çalışmalar yaparak Ahilik felsefesini toplumlara anlatabilmemiz lazım. Yazar kalemiyle, türkücü türküsüyle, şair şiiriyle, tüm Anadolu halkı yaşamıyla hayata geçirerek Ahiliği dünyaya anlatabilirse daha adaletli ve yaşanabilir bir dünya düzeni kurulabilir."

"Tasavvuf tadında bir türkü ile anlatmaya çalıştık"

Şiiri yazarken farklı eserlerden yararlandığını, İbni Batuta'nın Seyahatname'sinde geçen 'Eğlenceden öğretiye şevkten vecde döner Ahilerin bütün meşgalesi' sözlerinden çok etkilendiğini belirten Altuner, "Eğlenceyi öğretiye dönüştürebilmek, o şevki vecde taşıyabilmek çok önemlidir. Kırşehir'den dünyaya mal olan yaklaşık 800 yıllık bir Ahilik felsefesini biz de tasavvuf tadında bir türkü ile anlatmaya çalıştık. Katkımız olursa bununla şeref duyarız." ifadelerini kullandı.