Ağrı'da trafik kazası: 5 ölü, 10 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ağrı-Dobuyazıt karayolunun 2. kilometresinde, 04 D 6206 plakalı otobüs ile 04 D 3906 plakalı minibüs çarpıştı. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bazı yaralılar ise Ağrı ve Iğdır'daki hastanelere sevk edildi.

Bu arada, Doğubayazıt Kaymakamı Hüseyin Yılmaz da kazanın meydana geldiği bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yılmaz daha sonra Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne geçerek, yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA