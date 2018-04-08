Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk...
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini Değiştirdi
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini...
Hayata vizörden bakan polis
Hayata vizörden bakan polis

AGD şehitler için fidan dikti

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri şehitler için fidan dikti.

AGD şehitler için fidan dikti

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri şehitler için fidan dikti.

08 Nisan 2018 Pazar 16:19
0 Okunma
AGD şehitler için fidan dikti

İSTANBUL - Ataşehir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde yer alan boş araziye gelen dernek üyeleri, şehitlerin anısına 600 fidanı toprakla buluşturdu. 

Çevre okullardan gelen öğrenciler de fidan dikimine katkıda bulundu.

AGD İstanbul İl Başkanı Ali Uğur Bulut, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi olarak okullardaki öğrencilerle fidan dikerek şehitleri andıklarını söyledi.

Fidan dikmenin, doğayla iç içe olmanın çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığını ifade eden Bulut, "Biz bu faaliyetlerimizle çocuklarımıza doğayı, insanları, canlıları ve hayvanları sevmeyi, korumayı, öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Fidan dikiminin ardından, etkinliğe katılım gösteren öğrencilere katılım belgesi verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AGDÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AGD şehitler için fidan dikti
AGD şehitler için fidan dikti
Terörden temizlenen dağlarda bahar şenliği
Terörden temizlenen dağlarda bahar şenliği
'Türkiye, genç YouTuber’ını arıyor'
'Türkiye, genç YouTuber’ını arıyor'
Hayata vizörden bakan polis
Hayata vizörden bakan polis
Amansız hastalık dünya şampiyonunu 'tuş' edemedi
Amansız hastalık dünya şampiyonunu 'tuş' edemedi
BURÇLARA GÖRE AŞK -3-
BURÇLARA GÖRE AŞK -3-
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Şehit annesi kendisine hakaret eden otobüs şoförünü affetti
Şehit annesi kendisine hakaret eden otobüs şoförünü affetti
Yürüme hayaline kavuştu
Yürüme hayaline kavuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ