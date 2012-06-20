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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Erenler köyünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Erenler köyünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 09:17
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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR  - Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Erenler köyünde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir yolu üzerindeki Erenler köyünde, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Efrail Dönmez ile H.D. görüşmek amacıyla bir araya geldi. Dönmez ile H.D. ve yanında bulunan arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Efrail Dönmez olay yerinde yaşamını yitirirken, H.D'nin yanında bulunan Ferhat B. ise yaralandı.

DÖnmez'i bıçakladığı iddia edilen H.D, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu. 

H.D'nin, alacak nedeniyle 20 gün önce Dönmez'in kendisine senet imzalattığını, konuyla ilgili görüşmek için bir araya geldiklerini öne sürdüğü öğrenildi. 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat B'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Dönmez'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 01:19
Anahtar Kelimeler:
Cinayet
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