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Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı

Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitime katılan Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkelerin ormancıları, Erdemli ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.

Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı

Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitime katılan Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkelerin ormancıları, Erdemli ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:49
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Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı

Konya ve Mersin'de planlanan 5 günlük eğitim için gelen Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkelerin ormancıları, Erdemli ilçesinde yangın tatbikatına katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Afrika'da çölün yayılmasını önlemek amacıyla Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimleri kapsamında Türkiye'ye gelen 13 ülkeden 31 ormancıya, Konya'nın ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 günlük eğitim verildi.

Tarımsal araştırmalar hakkında eğitim alan ormancılar, 45 derece sıcaklıktaki yangın söndürme tatbikatında senaryo gereği yakılan ateşi söndürdü.

"Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerle işbirliği yapıyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika'da çölün yayılmasını önlemek amacıyla bir projenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle Afrika ülkelerine yönelik uluslararası eğitimler düzenlediklerini ifade eden Gözükara, "Bu kapsamda geçen yıl Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkeleriyle bir protokol imzalandı. Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Buradaki eğitimin amacı,Türkiye'nin ormancılık, tarım, erozyon ve orman yangınlarıyla ilgili tecrübe ve birikimleri arkadaşlarımızla paylaşmaktı. 13 ülkeden 31 misafirimiz var. Onlara bilgilendirme ve tatbikat yaptık." diye konuştu.

"Orman yangınları sadece ormancıların işi değil"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da orman yangınlarıyla ilgili kritik bir ayda bulunulduğunu belirtti.

Vatandaşlara ormanda ateş yakmamaları uyarısında bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orman yangınları sadece ormancıların işi değil. Ormanlara hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. Yangınlara erken müdahale etmemiz gerekiyor. Onun için ekiplerimizi arazı şartlarına göre konuşlandırdık. Bir yangına yaklaşık 10-15 dakikada müdahale edebiliyoruz. Vatandaşlarımızdan bu kritik günlerde bahçelerini temizlerken, anız yakarken çok dikkatli olmalarını, özellikle temmuz, ağustos döneminde ateş yakmamalarını, bahçe temizliğine dikkat etmelerini, anızlarını kontrollü yakmalarını istiyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar, biz onlar için 24 saat görev bilinciyle çalışıyoruz."

Konya ve Mersin'i kapsayan 5 günlük eğitim programına Burkine Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Sudan, Gambia ve Gine'den toplam 31 ormancı katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar AjansıAfrikalı OrmancılarYangın Tatbikatı
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