Afria sıcakları geliyor

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarının önümüzdeki hafta Türkiye'de etkili olacağını belirtti.



Çarşamba gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını ifade eden Şen, ''Sıcak hava dalgası, hafta başından itibaren ülkemize geliyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak'' diye konuştu.



Şen, doğu ve orta Pasifik'te, "El Nino" olarak bilinen deniz suyunun yüzey sıcaklığının 1,5 derece arttığını, bu meteorolojik olayın tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine neden olduğunu vurguladı.



Dünyanın birçok yerinde sıcaklıklarla kuraklığın da artacağının tahmin edildiğini ifade eden Şen, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan değişikliklere dikkati çekti.