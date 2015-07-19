Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Afria sıcakları geliyor

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hafta başından itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.

Afria sıcakları geliyor

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hafta başından itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.

19 Temmuz 2015 Pazar 12:22
623 Okunma
Afria sıcakları geliyor

EDİRNE 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarının önümüzdeki hafta Türkiye'de etkili olacağını belirtti.

Çarşamba gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağını ifade eden Şen, ''Sıcak hava dalgası, hafta başından itibaren ülkemize geliyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak'' diye konuştu.

Şen, doğu ve orta Pasifik'te, "El Nino" olarak bilinen deniz suyunun yüzey sıcaklığının 1,5 derece arttığını, bu meteorolojik olayın tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine neden olduğunu vurguladı.

Dünyanın birçok yerinde sıcaklıklarla kuraklığın da artacağının tahmin edildiğini ifade eden Şen, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan değişikliklere dikkati çekti. 

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 11:25
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAfria Sıcakları Geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ