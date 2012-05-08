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Afetzedeye ''2+1'' konseptli mavi çadır

Türk Kızılayı, 3 bölümden oluşan 28 metrekarelik çadırın tanımını yaptı.

Afetzedeye ''2+1'' konseptli mavi çadır

Türk Kızılayı, 3 bölümden oluşan 28 metrekarelik çadırın tanımını yaptı.

08 Mayıs 2012 Salı 11:33
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Afetzedeye ''2+1'' konseptli mavi çadır
ANKARA - Türk Kızılayı, içerisinde ebeveyn bölümü, oturma odası ve mutfak ünitesinin bulunduğu 3 bölümden oluşan 28 metrekarelik çadırını tanıttı.

Türk Kızılayı'nın afetzedelerin güvenliği ve rahatlığını göz önünde bulundurarak tasarladığı yeni konsept ve renkteki çadırların üretimine Etimesgut Yerleşkesi'ndeki Çadır Üretim Merkezi'nde başlandı.
Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Üretim Birim Yöneticisi Nuran Oklan İbrikcioğlu, yeni üretilen çadırlarda konsept değişikliğine gidildiğini söyledi. Yapılan değişiklik ve bölümlerle çadırları daha işlevsel hale getirdiklerini belirten İbrikcioğlu, 28 metrekarelik çadırların 14 metrekarelik bölümünün oturma odası, 7 metrekaresinin ebeveyn odası ve 7 metrekaresinin ise giriş olarak tasarlandığını kaydetti.
İbrikcioğlu, giriş kapısının sağında, sac plakalı, yanmaz kumaş takviyeli baca deliği bulunduğuna dikkati çekerek, ''Normalde çadırların içinde soba yaktırmaktan yana değiliz. Ama insanlar her durumda soba yakmak için bezi keserek delik açıyorlar. Bu nedenle daha güvenli olması amacıyla çadırlara baca deliği biz koyduk. Baca deliği sac plakayla yapılmıştır. İçerisinde de 3 bin santigrat dereceye dayanan, karbon esaslı bir yanmaz bir kumaş vardır'' diye konuştu.
Giriş kapısının sol tarafında ise mutfak olarak tasarlanan bir bölüm bulunduğu belirten İbrikcioğlu, buranın da bulaşık ve çamaşır yıkama ile gıda malzemelerinin depolanması amacıyla oluşturulduğunu anlattı.
İbrikcioğlu, yeni çadırların tavanının PVC, duvarlarının ise yüzde 100 pamuklu kumaştan yapıldığını belirterek, astarının ısı yalıtımlı, tabanının da PVC ve ısı yalıtımlı olduğuna kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:35
Anahtar Kelimeler:
Mavi çadır
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