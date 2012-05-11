Adliye önündeki silahlı kavgada 2 tutuklama

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Serdar Baker'e ifade veren 11 kişiden 8'i tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi serbest kaldı.

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 8 kişiden Murat Fırat Canlı ve Süleyman Koçoğlu tutuklandı. 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan iki kişi, Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Ömer Koçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın tarafları arasında adliyenin C kapısı önünde önceki gün çıkan silahlı kavgada, Tahsin Pınar, Mustafa Kılıç ve Mehmet Özenç yaralanmıştı. Pınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.